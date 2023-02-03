Заболевают даже привитые: что сейчас известно о вспышке кори в Новосибирской области

В Новосибирске корь обнаруживают даже у привитых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске с каждым днем заражаются корью все больше человек. 2 февраля стало известно, что в лицее № 22 «Надежда Сибири» заболела одна из учениц. Класс перешел на карантин.

- Девочка была привита, в год и шесть лет, но все равно у нее выявили корь. Класс был отправлен на карантин - это значит, что весь учебный процесс проходит в одном кабинете, - пояснила КП-Новосибирск директор лицея Лариса Потеряева.

На весенних каникулах ученикам и учителям дадут время сделать необходимые прививки или предоставить справки о наличии антител - таково требование Роспотребнадзора.

За последнюю неделю это уже второе учебное заведение, которое объявляет временный карантин. Первым был НГУЭУ, который в начале недели на два дня отправил студентов на удаленку. Теперь его двери снова открыты для всех.

- После повторной сдачи анализов предварительный диагноз «корь» у одного из студентов не подтвердился. Студенты учатся в обычном режиме, - ответили КП-Новосибирск в ректорате НГУЭУ.

Руководство вуза рекомендовало всем сдать анализ крови на антитела или сделать прививку.

СКОЛЬКО СЕЙЧАС ЗАБОЛЕВШИХ

Корь - заболевание очень заразное. При контакте с зараженным непривитые люди заражаются ей почти в 100% случаев. По данным на конец января, в Новосибирской области диагноз подтвердился у 95 человек.

КП-Новосибирск направила запрос в региональное управление Роспотребнадзора, чтобы выяснить точное количество заболевших корью в Новосибирской области на данный момент и сколько человек уже вылечились.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ

Если вы контактировали с заболевшим человеком или не помните, делали ли вам прививку в детстве, то нужно пройти вакцинацию.

- До 35 лет введение вакцины рекомендуется всем, после 55 лет - только при контакте с заболевшими, если нет противопоказаний (беременность, кормление грудью, аллергия на яйца птиц, антибиотики, острое заболевание, обострение хронической болезни), - сообщает Роспотребнадзор.

Заболевание вызывает вирус кори. У заболевших в течение нескольких дней поднимается температура, воспаляются слизистые оболочки рта и верхних дыхательных путей, развивается конъюнктивит, на коже появляется характерная сыпь (на лице, шее и груди). Корью действительно могут заболеть даже привитые, но крайне редко. Произойти это может из-за слабого иммунитета заболевшего или из-за высокой концентрации вируса в атмосфере.

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