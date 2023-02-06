Как в Дубае: на набережной Новосибирска построят мультифункциональный центр с комьюнити-моллом

Фото: ГК One Company

Вместо долгостроя на улице Большевистской в 300 метрах от Речного вокзала скоро появится первый в Сибири мультифункциональный комплекс с комьюнити-моллом под названием FREEDOM. В нем будут апартаменты, офисы, магазины и рестораны, бьюти- и фитнес-пространства - все, что нужно для отдыха, жизни и работы. Первую очередь обещают сдать в 2024-м, а вторую - в 2026 году. Об этом на встрече с журналистами рассказал коммерческий директор проекта Вячеслав Мельников.

Вячеслав Мельников. Фото: ГК One Company

НОВЫЙ ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

В любом городе-миллионнике необходимы свои точки притяжения, такие как «Москва-Сити» или «Лахта-Центр», где жителей и гостей города ждут качественные услуги, где есть возможность отдыхать, работать и развлекаться. Такой мультифункциональный комплекс с комфортными апартаментами и пентхаусами, улицей баров и ресторанов, бьюти-комьюнити, фитнес-центрами и SPA скоро появится и в Новосибирске.

- Комьюнити-молл - это концепт, который соответствует главной идее: отдыхай, живи и работай в одном месте. FREEDOM - это про свободу. Вы выбираете комфорт и соответствующее окружение, на расстоянии вытянутой руки здесь есть все, что нужно современному человеку. Просто перемещаясь между этажами, вы получаете весь комплекс услуг и удобств, который необходим жителю современного мегаполиса, - отметил коммерческий директор проекта.

Фото: ГК One Company

СВОБОДА ДЛЯ ОТДЫХА, ЖИЗНИ И БИЗНЕСА

У здания первой очереди будет 18 надземных этажей. Еще три этажа - подземные. Один из них полностью займет парковка площадью 21 000 квадратных метров. Выше - магазины, офисы, бассейн с термальным центром, бары, рестораны и фитнес-центр. С 3-го по 5-й этаж будет расположен бьюти-комьюнити: занять тут место смогут не только крупные салоны и клиники: площадь юнитов начинается от 20 квадратных метров - свое индивидуальное пространство можно выстроить по принципу конструктора. 6-й этаж - офисные помещения свободного назначения.

На 12 этажах будут расположены апартаменты: есть варианты для долгосрочной аренды и инвестиций. Изначально все они предполагают небольшую площадь 22 - 35 квадратных метров с возможностью объединения нескольких помещений. Часть апартаментов будет уже с ремонтом и мебелью - всю заботу о них возьмет управляющая компания, вам останется только наслаждаться жизнью в новом городском центре притяжения либо получать доход от сдачи своих апартаментов.

На 18-м этаже будут расположены двухуровневые пентхаусы с собственными террасами на крыше. Кстати, абсолютно из всех апартаментов открывается потрясающий вид на Обь.

Фото: ГК One Company

ИНФРАСТРУКТУРА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

FREEDOM создается с новым подходом к современному стилю жизни: что бы ни потребовалось его жителям, любая услуга будет доступна по нажатию кнопки лифта. Представьте, что вы можете отдыхать, жить и работать в одном месте. Не придется тратить драгоценное время на дорогу - все, что вам нужно, находится на расстоянии вытянутой руки. Из апартаментов вы спускаетесь на лифте в фитнес-центр, потом проводите встречу в собственном офисе, вечером идете с друзьями на шопинг или в ресторан. Здесь же, в комплексе, найдется все, чтобы решить по максимуму бытовые вопросы: клининг, салоны красоты, химчистка и консьерж-сервис.

Фото: ГК One Company

С ЗАБОТОЙ О СЕБЕ

Во FREEDOM предусмотрели настоящий кластер красоты: этажи с 3-го по 5-й выделили под целое бьюти-комьюнити. Позаботиться о здоровье и красоте, сделать массаж, стрижку или маникюр - у резидентов комплекса все это будет буквально в нескольких шагах. Терять время на пробки больше не придется.

Здесь же расположится семейный фитнес-центр с тренажеркой, кардиозоной, залами для групповых занятий и силовых тренировок. В бассейне аквазоны будут проводить занятия для взрослых и детей. Полностью расслабиться поможет термальный комплекс с банями, саунами и джакузи.

БИЗНЕС- И СЕРВИС-ХАБ

Владельцам бизнеса комплекс предоставляет тысячи квадратных метров, которые можно объединять между собой, словно конструктор. Такую проектировку не предлагает на сегодняшний день ни один другой проект в Новосибирске. Также для резидентов организуют сервисный хаб: услуги полиграфических компаний, юристов, бухгалтеров, нотариусов.

Фото: ГК One Company

НОВЫЙ ЭТАП МИХАЙЛОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Набережная за последние годы стала точкой притяжения для новосибирцев и гостей города. Вот только заняться тут особо нечем: проблемы с парковкой, скудный выбор кафе и ресторанов. С появлением нового комплекса у этого места начнется новая жизнь. Чтобы сделать городскую среду в районе набережной более комфортной и популярной, мультифункциональный комплекс будет встраиваться в городские события, а гастрокорт, арт-пространства, магазины и удобная парковка позволят горожанам сделать свой досуг более насыщенным, а отдых - комфортным и разнообразным.

Комплекс состоит из двух очередей: в первой очереди появится 18-этажное здание, во второй выстроят четыре отдельно стоящие башни по 25 этажей.

- Мы хотим сделать в Новосибирске объект, который действительно заслуживает внимания, уважения, чтобы мы и сами могли им гордиться, - поделился с журналистами коммерческий директор FREEDOM Вячеслав Мельников.

СПРАВКА КП

Генподрядчик проекта - компания РСС-Сервис. Реализованные ей проекты: ТРК «ВЕГАС», ТВЦ «КРОКУС ЭКСПО», Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке, «КРОКУС СИТИ МОЛЛ» и другие крупные объекты в Москве, Владивостоке и других городах России.

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