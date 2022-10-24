Зачем Новосибирской области нужен проект «Женские инициативы»

Региональная Общественная палата активно взаимодействует с женсоветами Новосибирской области. Фото: Министерство региональной политики НСО

В 2022 году Союз женщин Новосибирской области при поддержке министерства региональной политики реализует проект «Женские инициативы: устойчивое развитие гражданского общества», цели которого - внедрение эффективных механизмов реализации женских инициатив в социальной сфере путем вовлечения активных женщин в женское движение, а также развитие сети женсоветов в муниципальных образованиях Новосибирской области, повышение их компетенций в решении важнейших социальных задач в сфере семьи, женщин и детей.

ВЫЕЗДНЫЕ СЕССИИ

В настоящее время команда проекта организует выездные сессии в муниципальные образования Новосибирской области с целью проведения информационно-методической работы в местных женсоветах, повышения их правовой и финансовой грамотности для придания женсоветам функции центров компетенций общественных инициатив, а также активизации взаимодействия с органами местного самоуправления и ресурсными центрами муниципальных образований. Помимо специалистов по информационно-методической работе в период выездных сессий с населением работают медики и психологи, оказывая помощь детям и подросткам.

20 октября такая сессия прошла в Сузунском районе, а в ближайшее время они запланированы в Доволенском и Болотнинском районах Новосибирской области.

Цель проекта «Женские инициативы» - вовлекать в движение активных женщин и развивать сеть женсоветов. Фото: Министерство региональной политики НСО

Это не единственное мероприятие, которое проводит Союз женщин Новосибирской области в рамках проекта. Параллельно районные и городские женсоветы реализуют свои проекты, направленные на улучшение качества жизни жителей Новосибирской области. Такая возможность у женсоветов появилась благодаря внутреннему конкурсу, который организация провела для женсоветов в июне 2022 года. До конца октября 2022 года будет реализовано 20 проектов. Всего на конкурс было подано 46 заявок.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО РАБОТЕ ЖЕНСОВЕТОВ

Также в рамках проекта проводятся консультации по актуальным вопросам деятельности женсоветов, повышения информационной, финансовой, правовой грамотности и реализации социально значимых инициатив. Создаются и появляются новые женсоветы на территориях.

По итогам реализации всех мероприятий проекта будет создан фильм, который разместят на официальном сайте организации.

Комплекс мероприятий проекта даст возможность женсоветам как структурным отделениям Союза женщин Новосибирской области получить квалифицированную организационно-методическую и информационную поддержку, услуги по правовому просвещению и сопровождению по вопросам их деятельности и развития, активизации общественных инициатив в муниципальных образованиях Новосибирской области, а также развить женское движение и сеть женсоветов в НСО, а жителям Новосибирской области - получить социальную поддержку и улучшить качество жизни.

На выездных сессиях команда проекта проводит информационно-методическую работу в местных женсоветах. Фото: Министерство региональной политики НСО

СПРАВКА «КП»

Союз женщин Новосибирской области юридически был оформлен 25 сентября 1991 года. Основными задачами Союза женщин НСО являются защита и представление законных прав и интересов женщин региона, повышение их роли в общественно-политической, экономической, культурной жизни общества, социальное партнерство с властью; укрепление семьи, защита прав ребенка, признание общественно полезной значимости материнства; обеспечение организационного единства женщин региона и использование его как среды общения, координации и поддержки женских инициатив, содействие устойчивому развитию общества.

За годы своей деятельности Союз женщин Новосибирской области показал, что развитие региона во многом зависит от активности женщин, их включения в решение самых насущных проблем города и области. И эта деятельность подкрепляется поддержкой со стороны власти и других общественных организаций нашего региона. Большая целенаправленная работа в социальном партнерстве с государством в интересах семьи, женщин и детей способствовала повышению авторитета организации, доверию к ней как женщин, так и государственных органов.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.