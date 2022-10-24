Как освободить Новосибирск от рекламного шума?

Андрей Любавский (справа) предложил разработать новый регламент для размещения рекламных конструкций. Фото: Предоставлено Советом депутатов города Новосибирска

Пестрые баннеры, яркие экраны - все это признаки современного мегаполиса, которые совсем не украшают его. В Новосибирске рекламные конструкции порой плотным кольцом окружают достопримечательности города, знаковые архитектурные объекты, портят вид улиц. И это предстоит исправить. Депутаты Совета депутатов города Новосибирска вместе с представителями мэрии города, специалистами управления по охране объектов культурного наследия, архитекторами и рекламными агентствами обсудили новые правила размещения наружной рекламы в Новосибирске.

ДОЛОЙ С УЛИЦ

В Новосибирске давно идет борьба с незаконными рекламными конструкциями. За 2022 год с улиц убрали 150 баннеров и щитов, которые были установлены в столице Сибири без договоров и разрешающих документов. И безусловно, вызывали негодование горожан: сибиряки возмущались, что несуразные яркие пятна делают здания аляповатыми и смотреть на них неприятно.

Депутаты считают, что к решению этого вопроса нужно привлечь правоохранительные органы, подсчитать финансовый ущерб города от незаконной рекламы и предъявить коммерсантам иски.

- Недавно было выездное заседание, после него мы демонтировали еще 36 щитов. Темпы будем только наращивать. Сейчас у нас семь незаконных огромных баннеров размером 5 х 15 метров. Демонтаж их стоит довольно дорого, а все работы проводятся за счет бюджета города. Но, надеюсь, благодаря сэкономленным вследствие внутреннего перераспределения средствам до конца года уберем огромные конструкции, - рассказал начальник управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олег Хорошунов.

ПОДЕЛИТЬ ГОРОД НА ЗОНЫ

Для того чтобы в будущем не заниматься затратным демонтажем конструкций, рабочая группа по изучению предложений о совершенствовании сферы наружной рекламы в городе Новосибирске под руководством председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска Андрея Любавского предложила разделить город на зоны по примеру Москвы. В каждой из них будут действовать свои параметры размещения рекламных конструкций.

- Нужно разрабатывать правила исходя из значимости районов в восприятии Новосибирска у жителей и гостей города. Например, на Красном проспекте разрешенное расстояние между конструкциями может быть 300 метров, а на улице Станционной - меньше, - поделился своим мнением главный архитектор Новосибирской области Иван Фаткин.

Отдельно рабочая группа рассмотрела правила размещения экранов и указала на то, что многие из них по документам проходят как статичные конструкции. Этот вопрос тоже требует решения.

Кроме работы с незаконными конструкциями нужно выработать алгоритм, по которому будут убирать согласованные рекламные баннеры, установленные вблизи архитектурных объектов и портящих панораму города.

В ходе обсуждения вопроса депутаты предложили сейчас приостановить разрешение устанавливать новые рекламные щиты в городе. И возобновить их размещение уже по новым разработанным правилам. Иначе навести порядок будет трудно.

- Нужно разработать новые правила и новый архитектурный регламент по расположению конструкций относительно жилых домов, магистралей, памятников архитектуры. Мы должны прописать правила и вынести предложения об изменениях на обсуждение на сессии Совета депутатов города Новосибирска уже в декабре, - рассказал руководитель рабочей группы Андрей Любавский (депутатское объединение КПРФ).

А это значит, что скоро в городе появятся правила, подобные тем, что действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Опыт этих городов обязательно будет учитываться при разработке нормативов для баннерной рекламы в Новосибирске. И столица Сибири станет еще более ухоженной и комфортной для горожан.