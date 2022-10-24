Что произошло в Новосибирске в ночь на 24 октября 2022 года: последние новости

Крыша рухнула на тротуар и во двор. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Новосибирске шквальный ветер стал причиной нескольких ЧП в Новосибирске. Ураган повалил деревья, перевернул автобусные остановки и сорвал крышу с общежития на проезде Энергетиков. Из здания эвакуировали 13 человек. Сорванный шифер повредил линии электропередач. Прокуратура проводит по данному факту проверку, а в мэрии пообещали предоставить жителям дома квартиры из маневренного фонда.

После на смену ветру пришла метель. Снег плотным слоем укутал крыши домов, тротуары и автомобили.

Из-за урагана без света осталось больше 8 тысяч человек. Как сообщали в правительстве региона 96 населенных пунктов были обесточены. По состоянию на 18.00 23 октября свет вернули 3000 жителей, а в Чулымском и Новосибирских районах ремонтные работы еще продолжались.

В Новосибирске неизвестный мужчина расстрелял ларек с шаурмой. ЧП произошло на улице Геодезическая в Ленинском районе. Известно, что после этого он вломился в общежитие НГТУ и уже оттуда его забрали сотрудники ГБР.

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