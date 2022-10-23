Что произошло в Новосибирске в ночь на 23 октября 2022 года: последние новости

Осужденные сбежали из колонии 21 октября. Фото: ГУФСИН по НСО

Суд взыскал с детского развлекательного центра 415 тысяч рублей за то, что там пострадал ребенок. Инцидент произошел в одном из помещений, которое занимает активити-парк, еще в апреле. Сашу* (имя изменено. - Ред.) пригласили на детский праздник, он бегал по навесному мостику. Внезапно конструкция развалилась, и мальчик упал навзничь с высоты около 2 метров.

Анна Кикина поделилась фото с Городовичками, которых она забрала с собой на МКС. Причем не с одним, а с тремя! Анне их специально передали из Новосибирска, чтобы она могла взять их с собой на космическую орбиту и позже вернуть на Землю.

«Сбежали из-под стражи особо опасные преступники» — такие ориентировки появились в Калининском районе Новосибирска. На листовках — фото двух осужденных, которых объявили в розыск. Впрочем, в региональном ГУФСИН стали успокаивать: в розыске — не опасные преступники, да и сбежали не из-под стражи. А те, кто печатал объявления — немного ошиблись.

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