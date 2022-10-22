В ДНР и ЛНР открылись региональные отделения ЕР

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Как сообщает сайт партии «Единая Россия» в состав руководящих органов Донецкого отделения «Единой России» вошли представители команды главы Республики в администрации региона, Народного Совета ДНР, молодёжных и патриотических объединений, отрасли культуры, медицины и науки, бизнеса, самого крупного общественного движения в регионе «Донецкая Республика», представляющего интересы жителей во всех сферах. В регионе заявления на вступление в партию подали уже более 43 тысяч человек.

В ЛНР в региональный политсовет «Единой России» вошли врио главы Республики Леонид Пасечник, представители администрации региона и Народного Совета, молодёжных и ветеранских объединений, профсоюзов, общественного движения «Мир Луганщине», научного сообщества, культуры, спорта и здравоохранения. Заявление о вступление в партию подали более 22 тысяч жителей.

Секретарь Генсовета Андрей Турчак. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Как отметил секретарь Генсовета Андрей Турчак, создание Донецкого отделения «Единой России» фиксирует всё то, чем партия занималась на территории региона всё это время вместе с общественными движениями ДНР - помощь людям, забота о них и защита.

- Это всё то, что вошло в народную программу партии, с которой мы победили на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Всё то, чем нам с вами, всему активу Донецкого регионального отделения «Единой России» нужно будет заниматься, - отметил Андрей Турчак, выступая на первом общем собрании регионального отделения партии.

Он также выразил уверенность, что «Единая Россия» в ДНР сделает всё для развития экономики и народного хозяйства, а также интеграции в законодательство РФ.

В свою очередь, Денис Пушилин подчеркнул, что «Единая Россия» в ДНР - это профессионалы, которые с 2014 года прошли серьёзные испытания и доказали, что им по плечу любые задачи.

- Теперь, когда мы становимся частью лидирующей политической силы, мы справимся с новой, достаточно амбициозной задачей - стать лучшим региональным отделением партии», - сказал он.

Секретарем Донецкого отделения партии избран врио главы Республики Денис Пушилин. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

В ЛНР в ряды «Единой России» вступили уже более 22 тысяч человек, отметил секретарь Генсовета партии, комментируя итоги первого общего собрания реготделения партии. С открытием представительства, по его словам, у партии появится значительно больше возможностей расширить направления работы.

- Партпроекты, народная программа, партстроительство. Всем этим мы сможем заниматься вместе с жителями республики, восстанавливая мирную жизнь. Поздравляю наших луганских коллег и очень рад видеть в наших рядах неравнодушных людей, настоящих патриотов своей земли. Вместе победим! – сказал секретарь Генсовета.

Денис Мирошниченко подчеркнул, что приоритетом для «Единой России» остается помощь жителям и гуманитарная помощь прифронтовым территориям ЛНР. Также партия откроет общественные приемные в Луганской Народной Республике и будет работать в направлении интеграции законодательства, отметил он.

- Сегодня была подведена определенная черта для того, чтобы двигаться дальше. Для нас сегодня один из важных исторических дней, когда партия Президента теперь официально представлена непосредственно на территории Луганской Народной Республики, - сказал Денис Мирошничекно.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 700 тонн медикаментов.

С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. Также «Единая Россия» собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы бойцам на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.

На Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». 15 центров открыто в ДНР. 10 из них - в Мариуполе. Также в ряде территорий работают партийные центры юридической и психологической помощи, а также детские досуговые центры.