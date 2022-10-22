Что произошло в Новосибирске в ночь на 22 октября 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости на 22 октября. Фото: infourok.

21-летняя жительница Новосибирска Анастасия Андреенко упала с электросамоката. Из-за серьезных травм девушка до сих пор находится в больнице. Она не может сама есть, не говорит, не сидит. Тем не менее мама девушки уверена, что сможет восстановить здоровье дочери, но для этого нужна дорогостоящая реабилитация.

В Новосибирск на выходных придет похолодание до +2 градусов днем и порывистый ветер до 20 метров в секунду. О неутешительном прогнозе рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В Новосибирске мигрант, пойманный полицейскими, угнал у них машину, сбил на ней оперативника, а потом утонул. Очевидцы сообщают, что молодого парня задержали сотрудники ГАИ. Люди видели его в наручниках возле двух машин ДПС на Винаповском мосту.

Мэрия Новосибирска наказала учительниц, которые, не поделив актовый зал, подрались на глазах у детей. Обе женщины – педагоги дополнительного образования, официально числятся в штате районного дома творчества, но ведут занятия и в школе.

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