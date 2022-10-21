В Новосибирске отметили праздник «День опекуна»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть приветствовал гостей праздника «День опекуна». Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

На «День опекуна» для детей и их родителей мэрия Новосибирска и департамент по социальной политике продумали большую и интересную программу, которая прошла в музее ретротехники «Галерея времени».

Детям и взрослым провели интересную экскурсию по музею ретротехники «Галерея времени». Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Пока гости собирались на официальную часть праздника - награждение опекунов и приемных родителей, с детьми в фойе играли волонтеры. Неподалеку чудеса дрессуры показывали специалисты кинологического центра «Барс» со своими подопечными. Муниципальная аптечная сеть угощала всех полезными травяными напитками и вкусным мороженым.

Ребята перенеслись в прошлое в музее ретро техники «Галерея времени». Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

- Наш город растет и развивается, опираясь на крепкие семьи. И наша задача сделать так, чтобы ребятишки, которые оказались без мамы и папы, обрели свою семью. Сегодня в Новосибирске насчитывается более 3 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 2936 воспитывают в 2292 замещающих семьях. В этом году усыновлено 46 детей, - рассказала начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

- Наша задача сделать так, чтобы ребятишки, которые оказались без мамы и папы, обрели свою семью, - начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Сегодня Новосибирск один из лидеров в России по количеству усыновленных детей, благодаря сильной поддержке региона и города.

На празднике «День опекуна» вручали благодарственные письма и подарки опекунам, попечителям и приемным родителям. В некоторых семьях воспитывают больше пятерых детей. Приехали и семьи, которые взяли на воспитание детей из Луганской и Донецкой республик. Каждый из таких родителей самоотверженно дарит детям любовь и заботу.

На празднике были организованы интересные активности. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

- Сегодня у нашего города, как и в годы Великой Отечественной войны, особая миссия - принимать тех, кто потерял свой кров, родных и близких, - обратился к гостям мэр Новосибирска Анатолий Локоть. - И вновь, как 80 лет назад, семьи новосибирцев принимают детей, оставшихся без родителей во время боевых действий. Это тоже подвиг, и за это мы говорим вам спасибо.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»