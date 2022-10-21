Минус 14% «красных» теплосетей: СГК обновила карту состояния трубопроводов в Новосибирске

Фото: Пресс-служба СГК

Специалисты нанесли изменения по итогам летней ремонтной кампании на карту состояния тепловых сетей: в основном общую ситуацию улучшила замена трубопроводов на семи улицах города.

Карта-«светофор» отражает ситуацию по всем сетям Новосибирска - общим объемом свыше 3000 км - принадлежащим СГК и муниципальным.

Год назад потребность в замене в красной, самой критичной, зоне по собственным теплосетям компании составляла 89 из примерно 800 км. В 2022 году СГК начала реализовывать программу опережающих инвестиций в Новосибирске - подрядчики к октябрю заменили 12 км магистральных трубопроводов.

Фото: Пресс-служба СГК

Николай Шарапов заместитель директора по развитию теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске:

- Актуализированная карта показывает, как изменилась ситуация по городу за год. «Красная» зона теплосетей в собственности СГК в результате модернизации уменьшилась почти на 14%. На левом берегу ситуацию улучшила перекладка крупных тепломагистралей на Котовского, Троллейной, Ватутина, Тульской. На правом - эффект принесли работы по теплосетям на Серебренниковской, С. Шамшиных и Б. Богаткова.

Фото: Пресс-служба СГК

Представить на карте текущее состояние теплосетей попросил руководство Новосибирского филиала СГК мэр города Анатолий Локоть, когда в сентябре инспектировал один из объектов модернизации - на Серебренниковской.

Специалисты ранжируют на карте теплосети по степени износа:

• критическое состояние (красный цвет на карте) - те, которые менять нужно было «вчера»;

• предкритическое состояние (желтый), по которым предстоит в ближайшее время решить вопрос по замене;

• маркер удовлетворительного состояния (зеленый) означает, что коммуникации не нуждаются в замене в ближайшие 7-10 лет.

Основные критерии ранжирования - аварийность и срок службы.

В следующем году энергохолдинг планирует модернизировать и построить в Новосибирске в рамках инвестиционной программы на 50% больше тепломагистралей, чем этим летом - 18 километров.

Мэр Анатолий Локоть (на фото - слева) попросил руководителей СГК показать на карте, как меняется состояние новосибирских теплосетей. Фото: Пресс-служба СГК

Часть программы компания планирует выполнить в рамках концессионного соглашения по эксплуатации и реконструкции муниципальных теплосетей и котельных, которое планируется к заключению с муниципальными властями до конца 2022 года.

Также запланирована программа капитального ремонта. Она еще разрабатывается.

В формировании программ ремонта главную роль играют технические критерии, такие как: срок службы теплотрасс, пересечение со смежными коммуникациями, повреждаемость, состояние коммуникаций, остаточный ресурс службы трубопровода.