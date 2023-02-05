«Папа, привет!»: военные из зоны СВО увидели родных по видеосвязи

Бойцы смогли пообщаться с родными через телемост. Фото: кадр из видео МО РФ

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа, участвующие в специальной военной операции, через телемост увиделись с родными и близкими из Новосибирской области. Кадры с мероприятия опубликовало Минобороны РФ.

Вместе с женами и детьми военных в телемосте участвовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Я сегодня захотел поучаствовать лично. Потому что знаю: наши военнослужащие показывают себя очень достойно, — сказал Андрей Травников. В случае получения просьб и предложений родственников военнослужащих-участников СВО он пообещал откликнуться.

Дети, жены, мамы очень рады были увидеться с родными. Фото: кадр из видео МО РФ.

Бойцы были рады увидеться со своими женами, родителями и, конечно, детьми. Самые маленькие зрители то и дело выкрикивали: "Папа, привет!".

— Настроение улучшилось, боевой дух поднят. Большое спасибо нашему командованию за организацию встречи. Надеюсь, что такое будет происходить почаще. Самое главное, что мы скоро вернемся живыми и здоровыми, в полном составе, — пообещал один из служащих ВС РФ.

Солдаты обещают скоро вернуться с победой. Фото: кадр из видео МО РФ.

Для одного из военных телемост стал своеобразным подарком ко дню рождения.

— Посмотреть в глаза, увидеть улыбку, услышать, что все нормально, настроение хорошее — это самое главное. 7 числа у него день рождения будет. Каждый раз, когда связываемся, говорит всегда: все хорошо, ни на что не жалуется, не падает духом, — рассказали о парне родственники.

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