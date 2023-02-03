«Вот блин!»: филологи рассказали, какие привычные слова могут стать матами. Вас это удивит!

Оказывается, у мата есть 29 функций. Фото: Иван ВИСЛОВ

3 февраля отмечается неофициальный День борьбы с ненормативной лексикой. Но филологи с такой постановкой вопроса не согласны: более того, у мата, оказывается, есть 29 функций! Об этом и не только КП-Новосибирск рассказала Галина Мандрикова, заведующий кафедрой филологии факультета гуманитарного образования НГТУ.

ПРЕДКИ МАТЕРИЛИСЬ С УМОМ

Это сейчас нередко мат вместо междометия используется, но сотни лет назад все было совсем иначе.

- В русском языке есть всего четыре корня, от которых образована табуированная высокоэкспрессивная лексика. И все они связаны с мужским и женским началом. Наши предки во времена язычества верили, что мужское начало олицетворяет какой-то небесный бог, а женское – богиня земли. Взаимодействие между ними проявлялось в громе, молниях, дождях. И в результате все плодилось и размножалось на земле, – объясняет Галина Мандрикова, доктор филологических наук. – Поэтому когда наши предки использовали эту лексику, они понимали ее сакральный смысл. А с приходом христианства на такие слова наложили табу.

Галина Мандрикова подчеркивает, что мат - это исконно славянская лексика. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Откуда крепкое словцо пришло на Русь? Никакие варяги или татаро-монголы браниться славян не учили: это исконно славянская, а то и древняя индоевропейская лексика.

- К примеру, наши предки чтили мать сыру землю, и потому одним из страшных оскорблений было то, что пес покусится на нее. Почему пес, собака? Это сейчас он считается другом человека, а раньше воспринимался как воплощение зла (что-то вроде одной из ипостасей дьявола, наряду со змеем). А ведь право на такие отношения имело только небесное божество мужского пола. Позже начальная часть фразы отпала, и осталась только «… твою мать». И речь в ней идет совсем не о конкретной женщине (о маме), как можно было бы подумать, – рассказывает Галина Михайловна.

РУГАЙСЯ… И ЛЕЧИСЬ

Но мат – это не только и не столько про оскорбление и принижение оппонента, хотя и эта задача у него есть. Одна из необычных функций бранной лексики – магическая.

- Вот представьте: заходит человек в заброшенный дом или темный подвал, спускается в колодец, к примеру, и невольно выразится. Для него это вроде защиты, оберега от нечистой силы, – говорит Галина Михайловна.

Более того, есть у мата и еще одна почти волшебная функция – целительская.

- Например, человек живет в состоянии стресса, долго копит все в себе эмоции, у него ухудшается общее состояние. А потом приходит к психотерапевту или сексологу и рассказывает о всех своих болячках без цензуры – глядишь, и проблема разрешится, - разъясняет Галина Мандрикова. – Это мне как-то психотерапевт рассказал.

Вот такая магия вне «Хогвартса» - это вам не «Вингардиум Левиоса»: летать не начнешь, но легче станет.

ПОШЛЕМ БЕДУ ПОДАЛЬШЕ

Еще одна функция мата - психофизиологическая.

- В репортажах из зоны спецоперации нередко проскальзывает мат. И ни в коем случае не надо винить людей за него. Они находятся в состоянии постоянного стресса, и психофизиологическая разрядка организма идет именно через мат – как способ постоянно выплескивать отрицательную энергию. Это позволяет им сохранять нормальное психологическое состояние, - объясняет Галина Михайловна.

Есть у табуированной лексики и другая функция - уберечь от убийства и травм. Называется она дуэльная.

- Оппоненты оскорбили друг друга, выпустили пар, и до потасовки с тяжелыми последствиями дело не дошло, – рассказывает Галина Михайловна. – А ведь сколько раньше гибло на дуэлях и в драках за «поруганную честь»!

Жаль, что Пушкин, который за словом в карман не лез, этим не воспользовался, а отправился на настоящую дуэль.

ВАС ОСКОРБИЛИ? ПОБЛАГОДАРИТЕ!

Однако филологи заметили одну любопытную вещь: ругательства стали не то чтобы менее обидными, но более привычными.

- Послать мужчину в известном направлении в современном употреблении не стало менее оскорбительным, несмотря на то, что раньше это было реальной угрозой – унизительное для мужчины использование его как женщины. Но сейчас это не кажется таким страшным, поскольку не воспринимается буквально, – говорит Галина Мандрикова. – А такая же конструкция в отношении женщин вообще не «должна работать». Опять же – чего она там не видела? Можно сказать, сексуального благополучия пожелали. Девушка с юмором и вовсе «поблагодарить» может: «Спасибо, я там уже была». Но люди реагируют не на буквальный смысл, а на символику – вас оскорбляют, причем в очень грубой форме. Матом. Другое дело, что, став привычными для уха, подобные выражения уже не кажутся такими ужасными.

Но если привычный мат стал менее обидным, что может занять его место? Над этим вопросом филологи тоже размышляли:

- Велика вероятность того, что место нецензурной лексики займут какие-либо эвфемизмы, вроде нынешних «блин», «ёклмн», «ёшкин кот» и т.п., хотя они воспринимаются сейчас как языковая игра, балагурство. Так когда-то уже было со словом, означавшим женщину с низкой социальной ответственностью. Изначально оно произошло от слова «блудить», и означало заблудшую, сбившуюся с пути женщину, – объясняет Галина Михайловна.

А вот иностранные ругательства вряд ли заменят русский мат: у них совершенно другое происхождение, и нет тех эмоций, которые мы считываем с нашего крепкого словца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber