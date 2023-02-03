Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска продолжает индивидуальные консультации семей участников СВО

Вторая в этом году индивидуальная комплексная консультация прошла в администрации Первомайского района. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Напомним, что очные консультации для семей участников специальной военной операции на Украине департамент по социальной политике мэрии Новосибирска организует с октября 2022 года. Цель подобных встреч: возможность задать вопросы напрямую профильным специалистам социальной сферы, которые отвечают за реализацию мер поддержки.

Жителям помогали оформлять на месте необходимые заявления. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

В администрации Первомайского района 2 февраля прошла вторая в этом году подобная встреча. Жителей консультировали специалисты департамента по социальной политике, департамента спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, департамента образования, департамента культуры, министерства труда и социального развития, министерства здравоохранения региона, налоговой службы, службы судебных приставов, отделения Фонда пенсионного и социального страхования, Центробанка России. По необходимости новосибирцам оказывали помощь профессиональные психологи.

Каждому обращению старались уделять максимум внимания. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

На этой же площадке прошло выездное заседание межведомственной комиссии по оказанию социальной помощи при департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска. Члены семей участников СВО могли проконсультироваться у экспертов межведомственной комиссии и тут же подать заявление на получение необходимой помощи.

Горожанам помогали сориентироваться, к какому специалисту лучше обратиться для решения своего вопроса. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

По словам заместителя начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска - начальника управления социальной поддержки населения Елены Васильевой, индивидуальные консультации позволяют на месте оперативно решить возникшие у горожан вопросы. Для того чтобы своевременно оказать членам семей участников спецоперации необходимую помощь, консультации проходят в каждом районе Новосибирска.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»