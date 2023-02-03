Что произошло в Новосибирске в ночь на 3 февраля 2023 года: последние новости

Сообщаем последние новости Новосибирска. Фото: стоп-кадр из видео Оксаны Бец

Несказанная популярность пришла жительница Новосибирска Оксана Бец, которая сняла для соцсетей забавное видео. На нем она с подругами изображала миньонов – героев популярного мультфильма «Гадкий я», сделав глаза из рулонов туалетной бумаги. Но популярность пришла, откуда ее не ждали - видео завирусилось в Северной и Латинской Америке.

Городские соцсети облетела фотография собаки, которая грустно лежит на пассажирском сиденье в трамвае и с тоской смотрит в окно. Неравнодушные пассажиры снимают пса и пишут трогательные посты в соцсетях: «Хозяин, найдись!» И владелец объявился. Оказывается, пес сбежал из дома год назад и не вернулся.

Минпромторг России официально заявил: строить во дворах горки из снега - можно! И опубликовал разъяснения к ГОСТу, из-за которого управляющие компании боялись возводить для детей конструкции выше 40 сантиметров, чтобы не нарваться на штраф.

Совет муниципальных образований Новосибирской области поддержал отмену прямых выборов мэра. На заседании обсудили перспективы перехода от прямых выборов к конкурсной модели назначения градоначальников.

Дрон, способный уничтожать немецкие танки Leopard в зоне СВО, создали новосибирские конструкторы.

− Мы создали прототип дрона – он способен нести боевую часть, которая прожигает броню толщиной свыше 100 миллиметров, – рассказал исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков

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