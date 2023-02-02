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2 февраля 2023 14:50

«Говорили - будет овощем»: как сложилась жизнь девочки, при рождении весившей полтора килограмма

Мама ребенка, родившегося весом полтора килограмма, рассказала, как боролась за его жизнь
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Девочка родилась на седьмом месяце. Фото: предоставлено Светланой Бабанаковой

Девочка родилась на седьмом месяце. Фото: предоставлено Светланой Бабанаковой

КП-Новосибирск не первый раз рассказывает истории детей-торопыжек. Светлана Бабанакова стала мамой именно такой девочки. Ребенок появился на свет на седьмом месяце и весил всего полтора килограмма. Врачи были очень осторожны в прогнозах и на всякий случай готовили молодую маму к худшему. Как растет ребенок, которому почти не давали шансов?

РУКИ БЫЛИ КАК ТЕННИСНЫЕ ШАРИКИ

Светлане Бабанаковой 39 лет. 8 лет назад она забеременела вторым ребенком. УЗИ показало девочку. По словам женщины, беременность протекала хорошо, несмотря на небольшие шероховатости.

- Мне тогда был 31 год, разница между первой и второй беременностью - 11 лет. Были мелкие проблемы, возникающие у всех: тонус матки, отеки. Меня положили в больницу на поддерживающую терапию. Прописали одно лекарство, от которого был побочный эффект, - рассказала КП-Новосибирск Светлана Бабанакова, мама Киры. - Из-за него начало подниматься давление, но я пропила таблетки, все нормализовалось.

Через пару недель после лечения у Светланы заболела голова. Муж вызвал скорую. Померили давление - 220. Пытались сбить - бесполезно. Врачи решили везти беременную в больницу.

- Я тогда жила в городе Белово Кемеровской области. Меня положили в палату интенсивной терапии, что-то вкололи. Наутро я проснулась, и руки были как теннисные шарики. Я вся отекла и даже не смогла взять в руки телефон, - продолжает женщина. - Слышала разговор врачей, что меня нужно кесарить. Отвезли в Кемерово в перинатальный центр.

Кира была крошечной. Фото: предоставлено Светланой Бабанаковой

Кира была крошечной. Фото: предоставлено Светланой Бабанаковой

День родов Светлана помнит до сих пор. Ей сказали, что в пуповине закупорились сосуды и дочка страдала от нехватки кислорода.

- Когда Киру достали, она крикнула прерывисто и замолчала. Я повернула голову в тот момент, когда дочке начали делать ИВЛ, и у меня началась паника. Оказалось, что после того как родилась, Кира перестала дышать, - говорит Светлана.

РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ!

На следующее утро женщину мучил только один вопрос: «Где дочка?» Врач повел женщину в детскую реанимацию. В кувезе она увидела маленького человечка длиной 40 сантиметров, а весом всего полтора килограмма.

- Кира была вся синяя, было видно вены. Отовсюду торчали трубки, пищали датчики. Это так страшно. Я начала рыдать, и меня вывели. Сказали, что если буду так себя вести в реанимации, то могу вообще больше не приходить, - описывает первую встречу с дочкой Светлана. - Я думала, что если Кира не выживет, то и я жить не буду. Чувствовала себя виноватой, что не смогла доходить беременность.

Маме Киры нужно было собирать себя по частям перед каждым походом в реанимацию. Девочку кормили через трубочку. Прикасаться к ней было запрещено.

- Не дай бог какой-нибудь матери испытать то чувство, когда ты стоишь возле ребенка и не можешь к нему прикоснуться. Мне так хотелось прижать ее к себе, потрогать. Врачи в реанимации не давали никаких надежд. Говорили, что состояние стабильно тяжелое, что она может стать овощем, - вспоминает женщина.

Ребенка долго лечили. Фото: предоставлено Светланой Бабанаковой

Ребенка долго лечили. Фото: предоставлено Светланой Бабанаковой

Каждый день Светлана разговаривала с дочкой. Говорила, как ее любят, ждут, что в ней нуждаются и хотят, чтобы она жила. Светлана начинала плакать, когда возвращалась в палату. На пятый день женщине разрешили прикоснуться к Кире пальцем.

- Потом мне разрешили держать шприц, через который ее кормили. Мне казалось, что в эти моменты я самая счастливая, - признается женщина.

«СЕЛА НА СТУЛ И СКАЗАЛА, ЧТО НЕ УЕДУ»

Настал день выписки. Светлану больше не могли оставлять в больнице. Однако состояние ребенка не улучшалось.

- Я не хотела уходить. Просила платную палату, но мест не было. Тогда я села в больнице и сказала, что никуда не уйду. Буду ночевать возле больницы. Мне повезло: место освободилось, я осталась, а через два дня мне в палату привезли Киру, - говорит мама торопыжки.

Женщина уже сама могла проделывать некоторые процедуры, менять дочке подгузник. А главное, могла обнять свою девочку. Из кувеза Кира переехала в теплую кроватку. Светлана постоянно клала малышку себе на грудь, чтобы та чувствовала ее сердцебиение, дыхание, тепло.

- Когда нас выписали домой, у Киры не было сосательного и глотательного рефлекса. Мне приходилось ее этому учить. Каждые две недели мы ездили к неврологу, выводили жидкость из мозга, а в 4 месяца у Киры начались приступы эпилепсии. Говорили, что есть вероятность развития ДЦП, - добавляет Светлана. - Кира могла сидеть, но, когда пришло время ходить, она не пошла. Тогда мы с мужем решили, что переедем в Новосибирск и будем лечить дочку тут.

Несмотря на все предположения врачей, девочка начала быстро развиваться. Научилась ходить, что-то лепетала на своем детском языке. Но когда Кире исполнилось 2 года, пришлось пережить еще одну напасть - коклюш.

- После этой болезни Кира замолчала вообще. Случился откат назад, и мы начали лечение заново. Ходили к логопеду, проходили курсы массажей и многое другое, - перечисляет женщина.

А ЧТО СЕЙЧАС?

Сейчас Кире 8 лет. У девочки иногда случаются приступы эпилепсии, немного ограничен запас слов и есть еще несколько сопутствующих диагнозов. Но это не мешает ребенку жить и радоваться.

- Мы помним, что нам обещали, и видим, что все сложилось очень удачно. Вопреки прогнозам Кира полностью мобильная, интеллект сохранный. Любит читать, смотрит познавательные передачи, любит историю, с удовольствием изучает английский язык, - описывает Киру ее мама.

Кира выросла и любит учиться. Фото: предоставлено Светланой Бабанаковой

Кира выросла и любит учиться. Фото: предоставлено Светланой Бабанаковой

Светлана признается, она до сих пор боится, что у дочки может возникнуть новый приступ эпилепсии. И переживает за следующие этапы развития ребенка.

- Я все равно верю, что у моей дочери все будет хорошо. И мы все вместе преодолеем любые трудности, - надеется Светлана, обнимая свою малышку.

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