«Говорили - будет овощем»: как сложилась жизнь девочки, при рождении весившей полтора килограмма

Девочка родилась на седьмом месяце. Фото: предоставлено Светланой Бабанаковой

КП-Новосибирск не первый раз рассказывает истории детей-торопыжек. Светлана Бабанакова стала мамой именно такой девочки. Ребенок появился на свет на седьмом месяце и весил всего полтора килограмма. Врачи были очень осторожны в прогнозах и на всякий случай готовили молодую маму к худшему. Как растет ребенок, которому почти не давали шансов?

РУКИ БЫЛИ КАК ТЕННИСНЫЕ ШАРИКИ

Светлане Бабанаковой 39 лет. 8 лет назад она забеременела вторым ребенком. УЗИ показало девочку. По словам женщины, беременность протекала хорошо, несмотря на небольшие шероховатости.

- Мне тогда был 31 год, разница между первой и второй беременностью - 11 лет. Были мелкие проблемы, возникающие у всех: тонус матки, отеки. Меня положили в больницу на поддерживающую терапию. Прописали одно лекарство, от которого был побочный эффект, - рассказала КП-Новосибирск Светлана Бабанакова, мама Киры. - Из-за него начало подниматься давление, но я пропила таблетки, все нормализовалось.

Через пару недель после лечения у Светланы заболела голова. Муж вызвал скорую. Померили давление - 220. Пытались сбить - бесполезно. Врачи решили везти беременную в больницу.

- Я тогда жила в городе Белово Кемеровской области. Меня положили в палату интенсивной терапии, что-то вкололи. Наутро я проснулась, и руки были как теннисные шарики. Я вся отекла и даже не смогла взять в руки телефон, - продолжает женщина. - Слышала разговор врачей, что меня нужно кесарить. Отвезли в Кемерово в перинатальный центр.

Кира была крошечной. Фото: предоставлено Светланой Бабанаковой

День родов Светлана помнит до сих пор. Ей сказали, что в пуповине закупорились сосуды и дочка страдала от нехватки кислорода.

- Когда Киру достали, она крикнула прерывисто и замолчала. Я повернула голову в тот момент, когда дочке начали делать ИВЛ, и у меня началась паника. Оказалось, что после того как родилась, Кира перестала дышать, - говорит Светлана.

РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ!

На следующее утро женщину мучил только один вопрос: «Где дочка?» Врач повел женщину в детскую реанимацию. В кувезе она увидела маленького человечка длиной 40 сантиметров, а весом всего полтора килограмма.

- Кира была вся синяя, было видно вены. Отовсюду торчали трубки, пищали датчики. Это так страшно. Я начала рыдать, и меня вывели. Сказали, что если буду так себя вести в реанимации, то могу вообще больше не приходить, - описывает первую встречу с дочкой Светлана. - Я думала, что если Кира не выживет, то и я жить не буду. Чувствовала себя виноватой, что не смогла доходить беременность.

Маме Киры нужно было собирать себя по частям перед каждым походом в реанимацию. Девочку кормили через трубочку. Прикасаться к ней было запрещено.

- Не дай бог какой-нибудь матери испытать то чувство, когда ты стоишь возле ребенка и не можешь к нему прикоснуться. Мне так хотелось прижать ее к себе, потрогать. Врачи в реанимации не давали никаких надежд. Говорили, что состояние стабильно тяжелое, что она может стать овощем, - вспоминает женщина.

Ребенка долго лечили. Фото: предоставлено Светланой Бабанаковой

Каждый день Светлана разговаривала с дочкой. Говорила, как ее любят, ждут, что в ней нуждаются и хотят, чтобы она жила. Светлана начинала плакать, когда возвращалась в палату. На пятый день женщине разрешили прикоснуться к Кире пальцем.

- Потом мне разрешили держать шприц, через который ее кормили. Мне казалось, что в эти моменты я самая счастливая, - признается женщина.

«СЕЛА НА СТУЛ И СКАЗАЛА, ЧТО НЕ УЕДУ»

Настал день выписки. Светлану больше не могли оставлять в больнице. Однако состояние ребенка не улучшалось.

- Я не хотела уходить. Просила платную палату, но мест не было. Тогда я села в больнице и сказала, что никуда не уйду. Буду ночевать возле больницы. Мне повезло: место освободилось, я осталась, а через два дня мне в палату привезли Киру, - говорит мама торопыжки.

Женщина уже сама могла проделывать некоторые процедуры, менять дочке подгузник. А главное, могла обнять свою девочку. Из кувеза Кира переехала в теплую кроватку. Светлана постоянно клала малышку себе на грудь, чтобы та чувствовала ее сердцебиение, дыхание, тепло.

- Когда нас выписали домой, у Киры не было сосательного и глотательного рефлекса. Мне приходилось ее этому учить. Каждые две недели мы ездили к неврологу, выводили жидкость из мозга, а в 4 месяца у Киры начались приступы эпилепсии. Говорили, что есть вероятность развития ДЦП, - добавляет Светлана. - Кира могла сидеть, но, когда пришло время ходить, она не пошла. Тогда мы с мужем решили, что переедем в Новосибирск и будем лечить дочку тут.

Несмотря на все предположения врачей, девочка начала быстро развиваться. Научилась ходить, что-то лепетала на своем детском языке. Но когда Кире исполнилось 2 года, пришлось пережить еще одну напасть - коклюш.

- После этой болезни Кира замолчала вообще. Случился откат назад, и мы начали лечение заново. Ходили к логопеду, проходили курсы массажей и многое другое, - перечисляет женщина.

А ЧТО СЕЙЧАС?

Сейчас Кире 8 лет. У девочки иногда случаются приступы эпилепсии, немного ограничен запас слов и есть еще несколько сопутствующих диагнозов. Но это не мешает ребенку жить и радоваться.

- Мы помним, что нам обещали, и видим, что все сложилось очень удачно. Вопреки прогнозам Кира полностью мобильная, интеллект сохранный. Любит читать, смотрит познавательные передачи, любит историю, с удовольствием изучает английский язык, - описывает Киру ее мама.

Кира выросла и любит учиться. Фото: предоставлено Светланой Бабанаковой

Светлана признается, она до сих пор боится, что у дочки может возникнуть новый приступ эпилепсии. И переживает за следующие этапы развития ребенка.

- Я все равно верю, что у моей дочери все будет хорошо. И мы все вместе преодолеем любые трудности, - надеется Светлана, обнимая свою малышку.

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