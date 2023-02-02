Без регистрации и штрафов: снежные горки официально разрешили строить во дворах

Теперь горки строить можно - и любой высоты! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для детворы наступила радостная пора. Минпромторг России официально заявил: строить во дворах горки из снега - можно! И опубликовал разъяснения к ГОСТу, из-за которого управляющие компании боялись возводить для детей конструкции выше 40 сантиметров, чтобы не нарваться на штраф. Теперь благодаря этим нюансам правила будут действовать по-другому.

Итак, ГОСТ 56987-2016 «Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние» определяет, что можно считать горкой-аттракционом. Во-первых, она должна быть сделана из дерева, льда (ледяных блоков) или их комбинации и иметь скользящую поверхность.

Здесь материал - основная загвоздка. Если хотите устроить малышне праздник и сострогать именно деревянную горку, то придется пройти все круги бумажной волокиты: разработать проект, эксплуатационные документы, провести испытания, зарегистрировать горку в органах гостехнадзора… А вот если горка построена из снега во дворе, то под ГОСТ она уже не попадает. Как, к счастью, и природные склоны.

- При этом рекомендуем внимательно проанализировать безопасность горки, обратить внимание, не представляют ли опасности выкат с нее и сама скользящая поверхность. Помните, что речь идет о вашем здоровье и здоровье ваших детей, - говорится в официальном разъяснении Минпромторга.

Напомним, вернуть горки во дворы удалось благодаря действиям общественников. Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров пояснил, что разъяснения также опубликует Росстандарт, а по местам они будут разосланы Ростехнадзором.

- Мы добивались того, чтобы эти правила, про которые пишут только сейчас, действовали всегда. Сейчас их просто пояснили тем, кто недопонял, - объяснил Майоров КП-Новосибирск.

К сожалению, в прошлом году из-за дворовых горок несколько УК нарвались на штрафы, причем очень крупные. И уплаченные деньги им уже никто не вернет. Тут мы рассказывали об этом подробнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снежные горки возвращаются во дворы России: за них обещают не штрафовать

Новосибирские общественники добились возврата снежных горок (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер