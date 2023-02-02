Проект новосибирского лесного парка проверяют на коррупцию

В границы особо охраняемой территории попали и частные дома. Фото: google.com/maps

Еще в начале 2021 года депутаты внесли изменения в закон «Об особо охраняемых природных территориях (ООПТ)». Суть решения - создание так называемых лесных парков. К ним законодатели отнесли территории, «имеющие особое природоохранное, научное, рекреационное, эстетическое либо оздоровительное значение». По замыслу, нововведение было призвано ограничить вырубку лесов города и области.

Однако границы, которые власти предложили для парка «Заельцовский бор», сразу стали предметом споров. Вызвали недоумение и те ограничения, которые изначально накладывал закон: запрет на хозяйственную деятельность в лесном парке еще до того, как границы парка были определены. Жители стали задаваться вопросом: если наши дома оказались на охраняемой территории, то теперь во дворе и баню нельзя построить?

Сырое решение о будущем Заельцовского бора властям пришлось дорабатывать, а его границы заметно перекроили. Но вот вопросов едва ли становится меньше.

ГРАНИЦЫ СНОВА ПОМЕНЯЛИСЬ

К концу января 2023 года правительство Новосибирской области очертило новые границы предполагаемой Заельцовской ООПТ. Как велит закон, актуальную карту с координатами представили на антикоррупционную экспертизу.

Однако, глядя на чертеж, невольно задаешься очередным вопросом: достаточно ли представленного материала для анализа?

Изначально под ООПТ определили территорию площадью 9,2 тысячи гектаров. В новой редакции площадь будущего парка сократилась до 5,6 тысячи гектаров. Тот факт, что власти пересмотрели границы, понятен. Но теперь неясно, по какому принципу их меняли. А этот момент, согласитесь, может иметь значение для проведения антикоррупционной оценки.

Выходит, одни участки вывели из-под особой охраны, а другие оставили. Почему? Это важно не только для экспертов, но и, в первую очередь, для жителей. Тем более что дачники и домовладельцы, чьи участки попали в будущие границы ООПТ, болезненно реагируют на нововведения. Их переживания понятны. Желая быть услышанными, они еще в 2021 году собрали около тысячи подписей за то, чтобы их землю исключили из лесного парка. Речь о территориях, где уже живет и строит человек. Но, как показывает новая карта будущей ООПТ, мнение жителей практически не было принято во внимание.

А вот еще момент. Новосибирский государственный аграрный университет по заказу Минприроды провел экспертизу территории будущей ООПТ, обозначив степени деградации на участках лесного парка. Если оперировать простыми словами, такая оценка говорит о качествах почвы и ее потенциале. Видимо, исследование заказывали с той целью, чтобы определить рекреационную ценность тех или иных территорий. Однако непонятно, как оценку экспертов применили на практике, определяя границы территории.

А ЧТО СКАЗАЛИ ВОЕННЫЕ?

Сложностей с окончательным признанием границ лесного парка добавлял и тот факт, что поправки в закон затрагивали интересы Министерства обороны. Дело в том, что новосибирские власти решили включить в состав ООПТ участки Заельцовского бора, принадлежащие военным.

Очевидно, что согласование вытекающих норм с военным ведомством, особенно в текущей политической обстановке, не могло пройти быстро. Да, депутаты проголосовали без учета мнения общественности, но без участия федерального министерства действовать на его территориальной вотчине невозможно. Как результат, мы видим, что территории Минобороны не включены в границы будущего ООПТ. Видимо, ведомство отказало региональным властям, но время и силы чиновников на согласование этого вопроса были потрачены.

ДЕЛО ООПТ ДОШЛО ДО ВЕРХОВНОГО СУДА

Из-за многочисленных вопросов и непостоянства решений Заельцовская ООПТ с самого начала стала скандальной. Возможно, прозрачность и легитимность этой истории могло бы придать участие широкой общественности. Кто, как не сами жители, могли бы высказывать мнения и предлагать решения? Однако Положение об особо охраняемой природной территории «Заельцовский бор» не проходило общественных слушаний. Не проходило, так как губернаторское постановление, изданное уже в разгар работы над ООПТ, сделало процедуру согласования с общественностью необязательной для особо охраняемых природных территорий.

Вот только общественность не осталась в стороне. Не на общественных, так на судебных слушаниях пришлось разбирать целесообразность властных решений. Новосибирский областной суд признал, что ограничения на строительство и реконструкцию на территории будущего лесного парка незаконны. Поправки в закон не должны были запрещать ведение хозяйственной деятельности, пока лесной парк не создан. Отменить позицию новосибирских судей не дал ни кассационный суд, ни Верховный - 20 января последний отказал в рассмотрении соответствующей кассации.

Победа в суде - заслуга в том числе и прокуратуры: как областной, так и Генеральной. Во время визита в Новосибирск в 2021 году на трения вокруг создания ООПТ обратил внимание Генеральный прокурор Игорь Краснов - предпринимателям и общественникам пришлось жаловаться даже ему. Надзорное ведомство включилось в судебные разбирательства и участвовало в них до верховной инстанции. Совершенно справедливо можно утверждать, что прокуратура не только внимательно следит за событиями, связанными с созданием ООПТ в Новосибирской области, но и регулярно вмешивается в процесс. Стало быть, и сейчас надзорное ведомство может обратить внимание на то, как документ будет проходить антикоррупционную экспертизу. Не исключено, что, как следствие непрозрачности, здесь могут вскрыться и возможные нарушения закона.