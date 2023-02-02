Переход к конкурсной модели назначения мэров поддержал совет муниципальных образований Новосибирской области

В Новосибирске прошло заседание экспертного совета Ассоциации муниципальных образований региона. Фото: Предоставлено Ассоциацией «Совет муниципальных образований Новосибирской области»

В Новосибирске и Кольцово продолжает действовать модель прямых выборов. На общефедеральном же уровне преобладает тренд конкурсного назначения мэра. Какая модель будет максимально эффективной в нынешней экономической и политической ситуации - этот вопрос руководители муниципальных образований, представители депутатского корпуса, в том числе Новосибирска и наукограда Кольцово, привлеченные эксперты - экономисты, юристы, специалисты по развитию местного самоуправления - обсуждали на заседании экспертного совета Ассоциации муниципальных образований региона.

НЕТ ИДЕАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ, НО ЕСТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ

Профессор кафедры государственного и муниципального управления, доктор политических наук, доцент СИУ РАНХиГС Леонид Савинов считает переход к модели избрания по конкурсу глав муниципальных образований, прежде всего - столиц субъектов Федерации, не политической модой, а требованием исторического времени. В динамике большинство субъектов РФ уже перешли к новой модели.

Профессор кафедры государственного и муниципального управления, доктор политических наук, доцент СИУ РАНХиГС Леонид Савинов. Фото: Предоставлено Ассоциацией «Совет муниципальных образований Новосибирской области»

- Идеальных моделей местного самоуправления не бывает. Бывают эффективные, которые соответствуют конкретному времени. Я думаю, что Новосибирская область готова перейти к единой модели, при которой все главы муниципальных образований будут проходить через процедуру избрания по конкурсу. У нас осталось всего два муниципалитета из 35 городских округов и муниципальных районов с прямыми выборами: Новосибирск и Кольцово, - отметил Леонид Савинов.

В наукограде Кольцово накануне заседания экспертного совета Ассоциации муниципальных образований уже прошло обсуждение необходимости перехода от действующей сейчас модели к конкурсной. Николай Красников возглавляет Кольцово уже более 30 лет: шесть раз становился мэром после победы на выборах, стабильно демонстрируя высокий уровень поддержки избирателями, и один раз на эту должность назначался. Решение о необходимости перехода к новой конкурсной модели в наукограде было поддержано после долгих обсуждений всех плюсов и минусов обеих систем, взвешивания всех за и против.

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников. Фото: Предоставлено Ассоциацией «Совет муниципальных образований Новосибирской области»

- Мы живем в непростое время, когда нельзя допускать расхлябанности на стыке «государство - губерния» и «губерния - муниципалитет». Россия должна быть сильной и солидарной. Мы понимаем, как важно сохранять высокую управляемость в области. Учитывая, какие задачи сегодня стоят перед обществом, в каких условиях мы живем, мы приняли непростое решение поддержать переход к новой модели. Думаю, при любой системе, при любой модели область будет помнить об особой миссии наукограда, - считает Николай Красников. - Если изменения будут приняты, новая модель начнет действовать только по истечении срока полномочий действующих мэров. А значит, у муниципалитета есть почти три года на подготовку к новой системе, чтобы продолжать эффективно работать.

«МИНИМАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ»

На взгляд главы Карасукского района Новосибирской области Александра Гофмана, конкурсная модель наиболее оптимальна.

- Федеральный закон предусматривает три способа избрания глав муниципальных образований. И конкурсная модель выглядит наиболее оптимальной. Я возглавляю район уже 23 года, и жителям важно, как я работаю, а не по какой модели меня избрали. Еще в 2015 году были видны преимущества модели конкурсного избрания глав перед длительной и громоздкой процедурой выборов. Новая модель - это минимальные материальные и временные затраты. Восьмилетний опыт это подтверждает. Глава района или городского округа в первую очередь должен быть хозяйственником, а уж затем политиком. Но на прямых выборах часто избирают хорошо говорящих и обещающих. Думаю, что депутаты и Совета депутатов города Новосибирска, и наукограда Кольцово смогут ответственно подойти к избранию глав и контролю за их работой.

Новая система запускает более эффективные механизмы управления территорией, уверен член Общественной палаты Новосибирской области, председатель комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления и развитию территориальных общественных самоуправлений Олег Пучков.

- Граждане хотят, чтобы на их территории максимально качественно и профессионально решались хозяйственные и экономические вопросы. Когда мы говорим о выстраивании в современных условиях органов публичной власти, необходимо сказать о том, что система, при которой руководящий орган муниципального образования назначается по конкурсу, позволяет более эффективно решать вопросы, которые касаются каждого человека, - прокомментировал член Общественной палаты.

РАБОЧАЯ, ЖИЗНЕСПОСОБНАЯ, ЭФФЕКТИВНАЯ

Итогом обсуждения, высказывания мнений и позиций представителей разных направлений и структур стало общее решение: конкурсная модель назначения мэров, опробованная в большом количестве муниципальных образований, рабочая, жизнеспособная, эффективная.

- Учитывая мнение участников заседания, важно отметить, что установление единого порядка избрания глав районов и городских округов нашей области представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, будет способствовать развитию органов местного самоуправления. Экспертный совет Ассоциации муниципальных образований поддержал инициативу Общественной палаты Новосибирской области, которая ранее направила в Законодательное собрание региона обращение с предложением рассмотреть вопрос о необходимости перехода от модели прямых выборов мэра к конкурсной и внесения соответствующих изменений в региональный закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», - резюмировал председатель экспертного совета Александр Гофман.