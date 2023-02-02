Что произошло в Новосибирске в ночь на 2 февраля 2023 года: последние новости

Сообщаем последние новости Новосибирска. Фото: соцсети.

В кабинете главы Краснозерского района Новосибирской области Оксаны Семеновой прошли обыски. Они связаны с уголовным делом по статье 285.3 УК РФ (Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений).

Тревел-блогера Анатолия Гомзякова, которого обвиняют в убийстве подписчика, будут судить по третьему кругу. Присяжные дважды его оправдали. Но дело это настолько неоднозначное, что заставляет спорить судебную систему и адвокатов уже три года.

У семилетней Ангелины из Новосибирска сначала появился прыщик на груди, потом он вырос в опухоль. Сама лимфома оказалась не такой опасной: самое страшной сейчас – выявленный рак крови. Девочке требуется диагностика в московской клинике, благотворительный фонд открыл сбор – нужна 61 тысяча рублей.

31 января над Сибирью пронесся неопознанный летающий шар — так описывают нечто очевидцы в Новосибирске и Красноярске. Что это все-таки было, мы узнали у астронома Большого новосибирского планетария, члена Совета Новосибирского астрономического общества Олега Кашина.

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