В народную программу «Единой России» добавили разделы о новых регионах

Депутат Госдумы от Новосибирской области Олег Иванинский: «В 2022 году были введены в эксплуатацию 3 поликлиники, 16 ФАПов». Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия».

По сообщению сайта «Единой России», изменения в народную программу ЕР представили на заседании программной комиссии, которое провел председатель партии Дмитрий Медведев. Предложения о том, чем будет дополнен документ, перечислили секретарь генсовета Андрей Турчак, руководители партийных комиссий, координаторы направлений народной программы, представители министерств.

Как отметил Дмитрий Медведев, «Единая Россия» в сложный период развития страны не допускала отказа от обязательств перед гражданами и продолжит воплощать народную программу в соответствии с ними.

- Мы договорились, что при подготовке дополнений к народной программе будет создан специальный раздел по развитию новых территорий. Они требуют абсолютно индивидуального подхода. Такая работа велась рабочей группой, Андрей Анатольевич Турчак ей занимался. Самое главное, чтобы все российские социальные стандарты, которые мы подтягивали на протяжении последних десятилетий, были в полной мере распространены на всех новых граждан нашей страны, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

По словам Андрея Турчака, раздел «Развитие новых регионов» - самое значительное и важное обновление народной программы.

- Его положения предусматривают работу по интеграции и скорейшему обеспечению для жителей новых регионов всех российских стандартов в образовании, медицине, оказании социальных услуг, восстановлении разрушенной инфраструктуры и многом другом, - пояснил секретарь генсовета.

Координировать раздел народной программы «Единой России» «Развитие новых регионов» будет глава партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова. Она сообщила, что раздел предусматривает почти 30 инициатив. Речь идет об открытии семейных многофункциональных центров как системе информирования помощи людям в режиме одного окна.

Андрей Турчак также остановился на предложениях в другие разделы документа. В частности, в обновленную редакцию народной программы войдет предложение о реализации программы капитального ремонта колледжей и техникумов по аналогии со школами. Партия вместе с Минпросвещения проведет инвентаризацию всех учреждений в текущем году и предусмотрит средства на их капремонт в бюджете 2024 - 2026 годов.

Отдельно Андрей Турчак предложил включить в народную программу положение о модернизации лифтов в многоквартирных домах и дать регионам возможность использовать средства федерального бюджета на благоустройство пришкольных территорий, строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок при проведении работ по капремонту.

«Партийный десант» «Единой России» стал важной частью контроля за темпами и качеством работ на соцобъектах. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия».

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

По словам депутата Госдумы от Новосибирской области, члена комитета ГД по охране здоровья Олега Иванинского, в 2022 году в регионе после капремонта были открыты 9 школ, еще в 16 начат ремонт, который будет завершен в 2023 году. Были введены в эксплуатацию 3 поликлиники, 16 ФАПов, отремонтированы 4 почтовых отделения, сдано 500 километров автодорог, было подано более 23 тысяч заявок на газификацию.

В бюджете региона нашли отражение расходы на реализацию ключевых направлений народной программы партии. Предусмотрены расходы, связанные с соцподдержкой, на повышение оплаты труда бюджетникам, на поддержку семей с детьми, в том числе мобилизованных. Продолжится финансирование программ капремонта школ и модернизации первичного звена здравоохранения - это важнейшие составляющие народной программы, в числе приоритетных.

- «Партийный десант» «Единой России» стал важной частью контроля за темпами и качеством работ на соцобъектах. Депутаты-единороссы всех уровней регулярно выезжают на места, чтобы оценить работу строителей, возводящих новые школы, поликлиники, ФАПы и амбулатории. С августа 2022 года проведено 75 выездов «Партийного десанта». Вместе с нами мониторят ситуацию местные жители и активисты. Было создано 38 рабочих групп, это 266 человек. Благодаря такому контролю объекты в регионе вводятся, как правило, вовремя и соответствуют стандартам, - отметил Олег Иванинский.

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В завершение заседания программной комиссии Андрей Турчак поднял тему развития туристической инфраструктуры.

- В процессе работы над программой мы увидели большой запрос граждан и на развитие туристической инфраструктуры, и на повышение качества отечественного турпродукта. Предлагаю совместно с Минэком сформировать новый раздел народной программы по развитию туризма, - предложил секретарь генсовета.

Он также подчеркнул, что «Единая Россия» не отказывается от прежних обязательств по народной программе и не исключает ни одного действующего положения.

Подвоя итоги заседания программной комиссии, Дмитрий Медведев поручил отразить результаты реализации народной программы «Единой России» за 2022 год в докладе для Президента РФ, отметив, что партия достигла 92% показателей, которые были заложены на прошлый год. Помимо этого, он поручил проводить ежеквартальный мониторинг исполнения программы с участием руководителей министерств и ведомств.