В Новосибирском зоопарке у пингвинов Гумбольдта появился детеныш

Малыш родился 1 октября. Фото: Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке пополнение. У пары пингвинов Гумбольдта Флиппа и Мими появился малыш: детеныш родился 1 октября, сейчас ему уже три недели.

— Мы помогаем нашим пингвинам в заботах о потомстве. Маленького пингвиненка было решено выкармливать искусственно. За первые недели жизни птенец заметно подрос и уже приближается к «подростковому» периоду, — пояснили в пресс-службе зверинца.

Малыша выкармливают искусственно, измельчая рыбу в блендере. Фото: Новосибирский зоопарк

В зоопарке отметили, что первые две недели жизни кормили пингвиненка очищенной и измельчённой в блендере рыбой. Сейчас же, когда птенцу уже три недели, его постепенно начинают подкармливать маленькими кусочками филе.

— Для птенцов пингвинов мы создаем особые климатические условия. Этих малышей ни в коем случае нельзя перегревать. Со второго дня их жизни мы начинаем снижать температуру в брудере, а затем и в помещении, постепенно доводя ее до отметки +19 градусов. Такое закаливание птенцов служит залогом их здоровья. В скором времени маленького пингвина переселят ближе к сородичам. Он должен слышать голоса взрослых птиц и привыкать к ним, — добавили в зоопарке.

Сейчас малышу три недели. Фото: Новосибирский зоопарк

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