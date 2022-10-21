Что принесет солнечное затмение 25 октября 2022 года: важные наставления от астрологов

Елена Альмах не советует смотреть на солнечное затмение. Фото: Тимур ХАНОВ

Астрологи уделяют особое внимание предстоящему солнечному затмению 25 октября 2022 года. К чему быть нам готовым? Что несет это красивое и пугающее природное явление? Мы попросили ответить астролога Елену Альмах.

Если мы давно хотели изменить свою судьбу и избавиться от вредных привычек, то вот ваш шанс! Так говорит астролог Елена Альмах. 25 октября над Россией будет видно частичное солнечное затмение, а такие астрономические явления, как говорит Альмах, неизменно указывают на непростые, но необходимые перемены в жизни.

— В этом году у нас два солнечных и два лунных затмения, и все четыре проходят по оси Телец-Скорпион. Их серия — Сароса 7N. Это очень чувствительное семейство затмений. Оно вызывает вспышки страсти от внезапной сексуальности до стремления к продолжению рода и появлению потомства. Эта серия совершенно не отличается тонкостью, она может застать человека врасплох и поставить его перед невероятно глубокими страстями, которые оставались потаенными на протяжении долгих лет, — рассказывает астролог Елена Альмах.

Затмение повлияет сильнее всего на Тельцов, Львов, Дев, Скорпионов (особенно рожденных 25 октября), Козерогов и Водолеев. Чтобы страсти и крутые изменения не сшибли вас с ног, следите за своим поведением: все оскорбления вернуться вам бумерангом, а хорошие поступки воздадутся сторицей.

— Перед затмением нужно наметить планы дальнейшего развития. В день затмения обращайте внимание на события и фиксировать их: встречи, знаки, любую важную информацию. Трудоемких, ответственных мероприятий не назначайте. Хорошо бы провести этот день дома, в спокойной обстановке, помедитировать, успокоить мысли и эмоции, подумать о вечном. И приступать к реализации планов нужно только после окончания коридора затмений, то есть после 8 ноября, в день лунного затмения. В этот период все ваши действия носят кармический характер, исправить их последствия можно будет только через 18,5 лет! — предупреждает Альмах.

С 25 октября по 8 ноября нельзя думать о плохом, раздражаться, оскорблять, проклинать кого-то и проявлять насилие.

Можно избавляться от старых вещей, заниматься благотворительностью, совершать бескорыстные поступки, мечтать и мыслить позитивно, дарить окружающим любовь.

К слову, если вы хотите лицезреть вживую, как Луна закрывает собой Солнце, астролог решительно советует этого не делать.

— Древние говорили однозначно: наблюдать за затмением нельзя. В этот момент светило излучает негативную энергию, а люди впитывают ее. Поэтому я бы не рекомендовала смотреть на Солнце, — говорит Елена Альмах.

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