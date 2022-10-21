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Общество21 октября 2022 11:24

Что принесет солнечное затмение 25 октября 2022 года: важные наставления от астрологов

Новосибирским астролог Елена Альмах объяснила, почему нельзя смотреть на солнечное затмение 25 октября 2022 года
Надежда РЫЖКИНА
Елена Альмах не советует смотреть на солнечное затмение.

Елена Альмах не советует смотреть на солнечное затмение.

Фото: Тимур ХАНОВ

Астрологи уделяют особое внимание предстоящему солнечному затмению 25 октября 2022 года. К чему быть нам готовым? Что несет это красивое и пугающее природное явление? Мы попросили ответить астролога Елену Альмах.

Если мы давно хотели изменить свою судьбу и избавиться от вредных привычек, то вот ваш шанс! Так говорит астролог Елена Альмах. 25 октября над Россией будет видно частичное солнечное затмение, а такие астрономические явления, как говорит Альмах, неизменно указывают на непростые, но необходимые перемены в жизни.

— В этом году у нас два солнечных и два лунных затмения, и все четыре проходят по оси Телец-Скорпион. Их серия — Сароса 7N. Это очень чувствительное семейство затмений. Оно вызывает вспышки страсти от внезапной сексуальности до стремления к продолжению рода и появлению потомства. Эта серия совершенно не отличается тонкостью, она может застать человека врасплох и поставить его перед невероятно глубокими страстями, которые оставались потаенными на протяжении долгих лет, — рассказывает астролог Елена Альмах.

Затмение повлияет сильнее всего на Тельцов, Львов, Дев, Скорпионов (особенно рожденных 25 октября), Козерогов и Водолеев. Чтобы страсти и крутые изменения не сшибли вас с ног, следите за своим поведением: все оскорбления вернуться вам бумерангом, а хорошие поступки воздадутся сторицей.

— Перед затмением нужно наметить планы дальнейшего развития. В день затмения обращайте внимание на события и фиксировать их: встречи, знаки, любую важную информацию. Трудоемких, ответственных мероприятий не назначайте. Хорошо бы провести этот день дома, в спокойной обстановке, помедитировать, успокоить мысли и эмоции, подумать о вечном. И приступать к реализации планов нужно только после окончания коридора затмений, то есть после 8 ноября, в день лунного затмения. В этот период все ваши действия носят кармический характер, исправить их последствия можно будет только через 18,5 лет! — предупреждает Альмах.

С 25 октября по 8 ноября нельзя думать о плохом, раздражаться, оскорблять, проклинать кого-то и проявлять насилие.

Можно избавляться от старых вещей, заниматься благотворительностью, совершать бескорыстные поступки, мечтать и мыслить позитивно, дарить окружающим любовь.

К слову, если вы хотите лицезреть вживую, как Луна закрывает собой Солнце, астролог решительно советует этого не делать.

— Древние говорили однозначно: наблюдать за затмением нельзя. В этот момент светило излучает негативную энергию, а люди впитывают ее. Поэтому я бы не рекомендовала смотреть на Солнце, — говорит Елена Альмах.

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