Потолстеть за сутки: боксер, на которого ставят деньги, откровенно рассказал о хитростях перед выходом на ринг

Вараздат умеет быстро менять свой вес. Фото: личный архив.

Боксер из Новосибирска Вараздат Мкртчян завоевал очередной трофей: пояс IBA Siberian Asian Champion. Корреспондент КП-Новосибирск спросил у него о закулисье бокса. Будьте осторожны: уже к середине текста вам может неудержимо захотеться на ринг.

НЕ ЗАМЕТИЛ, ЧТО СЛОМАН НОС

Возможно, в боксе не так опасно, как в играх с мячом. Во всяком случае, об этом говорит личный опыт Вараздата.

- Примерно с 3-го до 9-го класса я очень упорно занимался баскетболом, вроде все хорошо получалось. Боксом занимались двоюродные братья. Они - мастера спорта, звали меня и постепенно переманивали к себе. А родители были против: негативно относились к тому, чтобы их сын получал по голове. Но у нас поменяли тренера, и у меня пропало желание ходить на баскетбол. С 15 лет я занимаюсь боксом, сейчас мне 27, - рассказывает Вараздат КП-Новосибирск.

Родители не ошиблись. Боксерам действительно прилетают неприятные удары. Хотя… когда Вараздату сломали нос, он этого даже не понял.

- Любой спорт травмоопасен. У меня в боксе намного меньше травм было, чем у моих друзей в баскетболе. Да, сломан нос, палец на руке. А у них - куча травм. Голеностопа, например. Нос мне сломали на соревнованиях, хотя в основном травмируются на тренировках. Я пропустил два нижних удара подряд. Не скажу, что они были сильными. Ничего не почувствовал. Вообще ничего. А судья останавливает бой и говорит: «Ты посмотри на себя». Я смотрю: у меня кровь ручьем идет. Для меня было удивлением. Доктор говорит: «Все, снимаем с соревнований». Было очень обидно, - говорит боксер. И мы понимаем: огорчила не кровь из носа, а незаконченный поединок.

Бокс может быть менее травматичным, чем, например, баскетбол. Фото: Из личного архива

ДВА ДНЯ ЛОЖКУ ДЕРЖАТЬ НЕ МОГ

Что общего у бокса и маникюра? И там и там - долгие процедуры с руками. А кто бы мог подумать…

- На очередном соревновании выбил левую руку. Потому что плохо тейпировали. Это процедура, когда тебе бинтуют руки. Делают накладки, лейкопластырь используют, ищут травматичные места, грамотно фиксируют. Процедура длится около часа. И мы захотели взять другого специалиста - подешевле. Я пожалел об этом. После боя около двух дней не мог даже ложку поднять, - припоминает досадную историю спортсмен.

В БОКС - РАДИ ФОТОК В СОЦСЕТИ

Вараздат Мкртчян и на состязания ездит, и других спортсменов готовит. Проводит занятия в новосибирском клубе Boxing Zone. С детьми не занимается - только с подростками и взрослыми. И оказывается, дядьки в солидном возрасте частенько просят научить хукам. Самому взрослому - 56 лет.

- Но сразу не обучишь. Надо сначала общую физическую подготовку пройти, научиться передвижениям. И не быстро. Нужно, чтобы сначала мышцы запомнили движение. Нет такого, что пришел на бокс, и тебе сразу дают перчатки. Надо сначала научиться наносить удар, - объясняет Вараздат. - В основном приходят, чтобы просто укрепить себя физическими упражнениями. Многие ходят в тренажерные залы. Там им надоедает, и приходят на бокс, чтобы провести активную тренировку. А многие - просто для соцсетей. Прийти, надеть перчатки, сфоткаться, быть в тренде.

Перед выходом на ринг спортсмену долго готовят руки. Фото: Из личного архива

ТОВАРИЩ ГВАРДИИ БОКСЕР

Среди болельщиков Вараздата целое агентство безопасности. Компания с красноречивым названием «ГВАРДИЯ».

- «ГВАРДИЯ» - это близкий круг моего общения. Они меня сильно выручили в качестве спонсоров и по сей день помогают. Многое сделали для меня. Это очень круто: просто взять и помочь человеку. И сейчас, думаю, они тоже рады, что с их помощью я добился результата, завоевал титул IBA Asian, - благодарит победитель.

РОККИ ОКАЗАЛСЯ ДИЛЕТАНТОМ

Брать интервью у боксера и не поговорить про «Рокки» - это преступление. Мы, конечно, спросили про культовый фильм.

- Мотивационный фильм, но неправдивый. Удары летят куда попало. Особенно в первой, второй и третьей частях. Это тяжело назвать боксом, - уверяет Вараздат, и в это время где-то далеко икается Сильвестру Сталлоне. - А вот современный фильм - «Наследие Рокки» - там уже настоящий грамотный современный американский бокс. Интересно смотреть и даже что-то для себя почерпнуть.

Во время эфира Вараздат Мкртчян показал свой трофей. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ПОМОГ УЧЕНИКУ СТАТЬ БОГАЧЕ

Вараздат признается: в студенчестве, бывало, делал спортивные ставки. В основном на футбол. И скорее неудачно, чем удачно.

- Думаю, легких денег не будет. Проиграешь больше, чем поставишь, потому что азарт растет, - рассуждает чемпион. - В крайний бой я даже мог на себя поставить. Но решил, что тогда буду больше думать о ставке, а не о бое. А клиент мне писал: «Спасибо, я выиграл 27 тысяч на тебе». И клиент моего друга - тоже.

ЗА СУТКИ - 4 КИЛОГРАММА

Итак, недавно новосибирский спортсмен завоевал титул IBA Siberian Asian Champion. Для этого пришлось и потренироваться, и поголодать, и, наоборот, хорошо поесть. Вы знали, что в спорте есть такая штука - весогонка? Это когда нужно быстро скинуть несколько лишних килограммов. Прям по-быстрому.

Это нужно для того, чтобы попасть в желательную весовую категорию. Но потом, чтобы не стать для соперника легкой жертвой, килограммы надо возвращать.

- В последнем бою весогонка трудно далась. Мне надо было поднабрать, а потом скинуть. В итоге я набрал около 5 килограммов, но скинул 8,5. Представьте: взвешивание проходит в понедельник, а бой - во вторник. За сутки 4 килограмма набираются. Ешь гречку, рис, перед боем ешь макароны, мясо, бананы, - перечисляет Вараздат. - Когда проходит ближний бой, соперники сталкиваются, соперник на тебя вешается, отталкивает. И очень помогает, когда ты весом больше. И даже 2 килограмма очень влияют.

Спортсмен говорит, что так натренировал организм, что менять вес туда-сюда для него обычное дело. Сегодня - худой, через неделю - упитанный. Но обычно Вараздат в отличной форме.