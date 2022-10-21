Как в Новосибирской области поддерживают инвалидов

Людям с инвалидностью и их семьям важны общение и поддержка. Фото: Министерство региональной политики НСО

В апреле 2022 года на территории Новосибирской области при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области на базе общественной организации «Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов» стартовал инновационный проект. Его ключевая цель: сформировать и укрепить устойчивую структуру Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов в районах Новосибирской области, где комплексная реализация мероприятий будет способствовать эффективному вовлечению граждан в реализацию успешных проектов, обеспечивающих решение проблем людей с инвалидностью и их семей.

В проекте осуществляется деятельность по трем направлениям.

ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРАЖДАН С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

В рамках реализации программы «Сопровождение граждан, получающих инвалидность впервые» на территории Новосибирской области в 20 районах работают специалисты по сопровождению граждан с инвалидностью. Дзержинский, Заельцовский, Калининский, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Первомайский, Советский, Центральный районы города Новосибирска, Барабинский, Доволенский, Искитимский, Карасукский, Коченевский, Куйбышевский, Маслянинский, Новосибирский, Ордынский, Сузунский, Черепановский районы Новосибирской области и город Искитим включены в программу.

По программе приобретено 460 единиц технических средств реабилитации. Фото: Министерство региональной политики НСО

ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ОБЛАСТИ

Второе направление: в районах Новосибирской области для граждан проводят бесплатные консультации о порядке оформления инвалидности, по вопросам подбора, использования и приобретения технических средств реабилитации по электронному сертификату, а также юридические консультации. Работают пункты бесплатного проката технических средств реабилитации.

ТРЕТЬЕ НАПРАВЛЕНИЕ: БЕСПЛАТНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

Представление правовых интересов граждан, имеющих инвалидность, и граждан с ограничениями здоровья, планирующих прохождение комиссии МСЭ, оказание бесплатной правовой помощи гражданам с ограничениями здоровья в форме, обеспечивающей доступность восприятия информации: правовое консультирование - по телефону и посредством электронных видов связи, составление необходимых документов. Количество благополучателей за период с мая по июнь -

54 человека.

ЧТО СДЕЛАНО

В рамках программы был сформирован фонд прокатных средств - приобретено 460 единиц технических средств реабилитации: коляски инвалидные (20 штук), коляски повышенной грузоподъемности (10 штук), трости (100 штук), костыли локтевые (120 штук), костыли подмышечные (100 штук), ходунки (60 штук), стулья (кресло) с санитарным оснащением (10 штук), трости многоопорные (40 штук).

За 6 месяцев реализации программы технические средства реабилитации доставлены в районы расположения специалистов по сопровождению.

Цель программы: сформировать и укрепить устойчивую структуру Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов в районах области. Фото: Министерство региональной политики НСО

Для повышения правовой грамотности граждан с инвалидностью в отдаленных районах области были проведены семинары по правовому просвещению граждан и обучению методикам защиты своих прав с обучением и примерами алгоритмов защиты своих прав и обмена опытом.

По подпрограмме «Организационное развитие» был проведен мониторинг среди местных организаций НОО ВОИ по наличию необходимого оборудования для установления онлайн-связи, работы (ПК, колонки, веб-камера). Мониторинг проводился среди 34 местных организаций НОО ВОИ, в 15 из них по итогу мониторинга было решено доставить новые ПК и комплектующие.

В рамках этой же подпрограммы был проведен конкурс «сВОИми руками для людей». На конкурс было представлено 15 проектов, 11 из них получили финансовую поддержку (на реализацию социально значимых инициатив). Например, теперь в Искитиме открыт кружок по вязанию. Сейчас люди с инвалидностью вяжут теплые носки и варежки в поддержку нашей армии.

За первые 6 месяцев проекта по подпрограмме «Формирование безбарьерной среды для граждан с инвалидностью на территории Новосибирской области» был проведено анкетирование местных организаций по туристическим объектам, расположенным в районах Новосибирской области, доступным для граждан с инвалидностью.

Проведен мониторинг объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности для людей с инвалидностью, в том числе туристических услуг.

Было проведено три обучающих семинара «Участие в исполнении Постановления Правительства 649-П» и обучающий семинар «Участие специалистов МО НОО ВОИ» в комиссиях социальной защиты».

В начале октября для проектировщиков и контролирующих органов прошел семинар по повышению квалификации профильных специалистов с участием экспертов всероссийского уровня, в том числе одного из разработчиков свода правил 59.13330.2020 и советника министра строительства Республики Татарстан.

Для инвалидов организуют спортивные, оздоровительные и досуговые мероприятия. Фото: Министерство региональной политики НСО

В начале проекта был сформирован актив ОО «НОО ВОИ» для участия в межрегиональном мероприятии «Парасибириада-2022» и «Пара-Сочи-2022». В состав актива вошли спортсмены из Советского района Новосибирска, Искитимского, Маслянинского Новосибирского, Черепановского районов Новосибирской области, а также из Бердска и Искитима.

А с 10 мая 2022 года на базе спортивного комплекса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 6» был организован тренировочный процесс для сформированного актива ОО «НОО ВОИ». На межрегиональных соревнованиях «Парасибириада» команда выступила на высшем уровне, привезя с соревнований 11 медалей, и уже в октябре спортсмены отправятся защищать честь Новосибирской области в Сочи.

Благодаря поддержке министерства региональной политики Новосибирской области более 5 тысяч человек с инвалидностью получили услуги и блага, которые способствуют эффективному вовлечению граждан в реализацию успешных проектов, обеспечивающих решение проблем людей с инвалидностью и их семей.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.