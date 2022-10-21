В Новосибирске мигрант, пойманный полицейскими, угнал у них машину, сбил на ней оперативника, а потом утонул

21-летний мигрант угнал машину ДПС. Фото: vk.com/naobgese/

В Новосибирске 21-летний мигрант угнал машину ДПС, а после утонул в Оби. ЧП произошло в Советском районе.

Об истории с угоном и попытке скрыться от преследования в реке сначала стало известно из городских пабликов. В МВД случай не комментируют. Зато есть информация от очевидцев. Они сообщают, что молодого парня задержали сотрудники ГАИ. Люди видели его в наручниках возле двух машин ДПС на Винаповском мосту. Как уточняет Baza, полиция поймала его на наркотиках:

- При виде сотрудников он выбросил сверток, в котором обнаружили 80 пакетиков с неизвестным веществом общим весом 40 граммов. Джалилова посадили в полицейскую «Шкоду» и пристегнули руки к рулю.

Парень утонул. Фото: vk.com/naobgese/

Странным образом и непонятно как выпутавшись из наручников, парень смог угнать один из автомобилей ДПС, попутно сбив одного из сотрудников.

- Там было два экипажа, одну машину он угнал, соответственно, вторая сразу поехала за ним, - рассказал КП-Новосибирск один из очевидцев.

Естественно, уйти от погони мигранту не удалось. Как говорят очевидцы, угонщик доехал до двора дома на улице Новоморской, врезался в шлагбаум и бросил машину. Выскочил из нее и бросился в сторону Оби, прыгнул с берега в реку - видимо, пытался уйти от правоохранителей вплавь.

- Он побежал к берегу и нырнул. Но ничего не вышло - утонул, да и вода ледяная уже, - поделились с КП-Новосибирск свидетели. - Поиски его тела водолазами длились примерно с 14.00 до 17.30. А полиция работала во дворе до самого вечера.

Что известно об угонщике? Это уроженец Узбекистана. На его странице в соцсетях нет ничего примечательного. Немного друзей, в ленте - пост про мобильную игру, на этом все. Нашли ли его тело в реке, тоже непонятно: в полиции от комментариев отказались, скорее всего потому, что проводят теперь служебную проверку дэпээсников, которые упустили задержанного.

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