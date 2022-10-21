Что произошло в Новосибирске в ночь на 21 октября 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости на 21 октября. Фото: Виктория МИНАЕВА

Улицу Ленина сделают пешеходной на три месяца. Новый «статус» она получит для празднования Нового года. С 6 ноября по ней нельзя будет проехать.

Доброволец на Донбасс не мог пристроить своего стаффа Малого. Когда добрые руки всё же нашлись, выяснилось, что они предательские. Семья поспешила избавиться от пса, солгав зоозащитникам, что нашла его на трассе.

В Новосибирске судят замминистра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина: его поймали на взятке в 3,1 миллиона рублей. На суде чиновник заявил, что деньги тратил на лечение жены.

Под Новосибирском возбудили второе уголовное дело после изнасилования двухлетнего мальчика 18-летним любовником своей матери. Дело в отношении опеки выделили в отдельное производство.

Мобилизованный вахтовик женился на скорую руку. Со свадьбой семья не торопилась, но тут пришла повестка. Ради мобилизации Петр вернулся в родные пенаты. Чтобы свадьба состоялась, невесте с транспортом помог глава сельсовета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber