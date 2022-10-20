В «Алабуге» завершился крупнейший военно-патриотический турнир по пейнтболу в России

Фото предоставлено пресс-службой «Алабуга Политех»

В «Алабуга Политех» завершился самый масштабный военно-патриотический турнир по пейнтболу в России. В нём принимают участие более 600 человек.

«Алабуга» уделяет большое внимание военно-патриотическому воспитанию студентов. Турнир учит ребят быть готовыми взять на себя ответственность за безопасное развитие и благополучие нашей страны.

Фото предоставлено пресс-службой «Алабуга Политех»

На прошедших выходных на территории особой экономической зоны «Алабуга» прошли последние в этом сезоне самые масштабные военно-патриотические игры по пейнтболу, в которой приняли участие студенты ведущего в России образовательного центра по подготовке квалифицированных рабочих кадров «Алабуга Политех» целевой мощностью 10 тысяч человек в год и приглашённая профессиональная команда игроков.

В ходе грандиозного мероприятия участники придерживались строгой иерархии. Сержантами команд выступили лучшие студенты 1-го курса, а капитанами – самые талантливые старшекурсники. У каждого сержанта в подчинении находились 5 рядовых, а у каждого капитана – 5 сержантов. Таким образом, колледжисты приобрели уникальный опыт руководства группами людей. Примерить роль генералов удалось топ-менеджерам «Алабуги». Всего в турнире приняли участие более 600 человек.

Фото предоставлено пресс-службой «Алабуга Политех»

Завершились масштабные военно-патриотические игры реконструкцией штурма завода «Красный Октябрь», где советская армия доблестно сражалась с врагом. Ранее также были воссозданы сражение у Калача-на-Дону и прорыв у посёлка Советский – героические битвы, показавшие всю храбрость и мужество советских солдат.

Согласно правилам тематического сражения, команда должна была победить немецкий отряд, состоящий из профессиональных игроков в пейнтбол, сбросить флаг противника и установить знамя победы. Подобная активность учит колледжистов физической выносливости, навыкам тактического и стратегического планирования, умению управления и готовности самостоятельно отвечать за безопасность своего государства.

«Мне нравится руководить командой, вести отряд в бой, выполнять поставленные задачи, придумывать тактики и стратегии. Очень интересно работать в команде – сначала всю информацию необходимо донести до сержантов, а потом уже до рядовых, чтобы все взаимодействовали слажено. Этот турнир – очень важное мероприятие, потому что оно сплачивает коллектив и позволяет окунуться в корпоративную культуру компании. Здесь учишься дисциплине и стрессоустойчивости. Круто, что в «Алабуге» можно получить такой опыт», – рассказал капитан команды «Манипула XV» Сигурд Крупоткин.

Фото предоставлено пресс-службой «Алабуга Политех»

Помимо физического развития, студенты «Алабуга Политех» получают и качественные знания. С интересной лекцией о Сталинградской битве в стенах образовательного центра выступил ведущий военный историк Алексей Исаев. Он подробно рассказал слушателям о величайшем сражении, в корне изменившем ход Великой Отечественной войны, и ответил на вопросы колледжистов.

Родители студентов также поддерживают участие детей в военно-патриотических играх. Валерию Ямукову нравится, что его сын во внеучебные часы проводит время с пользой и удовольствием. «Я очень рад, что мы отдали ребёнка учиться в «Алабуга Политех». Здесь ребятам преподают историю, прививают идеи патриотизма. Турнир очень помогает детям сплотиться и стать ещё дружнее. А самое главное – технике безопасности уделяют самое большое внимание. Все носят маски и защитную одежду. Я могу быть уверен, что мой ребёнок развивается физически и духовно под руководством профессиональных наставников», – поделился отец колледжиста Владимира Ямукова.

Фото предоставлено пресс-службой «Алабуга Политех»

Особая экономическая зона «Алабуга» уделяет большое внимание военно-патриотическому воспитанию студентов образовательного центра «Алабуга Политех». Реконструкция военных сражений учит колледжистов помнить подвиги героев и осознавать необходимость защиты своей страны. В процессе тематических игр у колледжистов формируется окружение, на которое всегда можно положиться. Этот человеческий капитал невозможно переоценить. Также турнир по пейнтболу помогает развивать такие важные качества, как коммуникабельность, настойчивость и ответственность, что в дальнейшем поможет ребятам быстро привыкать к новым обстоятельствам и незамедлительно достигать поставленных целей.