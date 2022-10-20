В Новосибирске отметят пятилетие всероссийского проекта «Герои с нашего двора!»

В октябре у проекта «Герои с нашего двора!» пятилетний юбилей. Фото: Министерство региональной политики НСО

Автором всероссийского проекта является Новосибирское региональное отделение «Всероссийская федерация школьного спорта» под руководством председателя совета отделения Александра Борматова. Проект представлен уже в 30 регионах России, а его участниками стали более 20 тысяч детей.

СОХРАНЯЯ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ

В этом году Новосибирское отделение федерации реализует проекты патриотической направленности с целью сохранения исторической памяти о подвигах героев.

10 сентября 2022 года при поддержке губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области в рамках проекта «Герои с нашего двора!» был открыт патриотический мурал на фасаде здания по адресу: улица Большевистская, 48. Он посвящен памяти погибшего в спецоперации на Украине гвардии капитана войск спецназначения Ивана Романова. На торжественной церемонии заместитель министра региональной политики Светлана Шибаева передала благодарность семье героя Ивана Романова от имени губернатора.

Патриотический мурал на фасаде здания по адресу: улица Большевистская, 48. Фото: Министерство региональной политики НСО

- Сегодня мы видим, что на площади собралось много разных ребят, которые теперь точно знают, что жизнь продолжается тогда, когда живет память о подвигах отцов, дедов, братьев, боевых товарищей, когда живет память о хорошем, - отметила Светлана Шибаева.

Также в мае 2022 года проект выпустил серию баннеров «Герои #СвоихНеБросаем», посвященную военнослужащим, выполняющим долг по защите Отечества, и ветеранам Вооруженных сил. Вместе с ними были изображены юнармейцы, кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов, символизируя преемственность поколений. Сегодня баннеры «Герои #СвоихНеБросаем» размещены в центральных точках города и районных центров Новосибирской области.

КАК ЗАРОЖДАЛСЯ ПРОЕКТ

Проект «Герои с нашего двора!» зародился в Новосибирске в 2017 году. Его основная задача - поддержка талантливых детей и популяризация различных видов спорта и активной гражданской позиции среди подрастающего поколения. Посещаемость детских спортивных секций за 5 лет работы проекта выросла на 32%, а охват аудитории в России превысил 25 миллионов человек.

- 5 лет, 30 регионов России, 15 тысяч баннеров проекта, в том числе в Мариуполе, Казахстане и Сербии. 20 тысяч участников и, что важнее всего, благодарные глаза детей и их родителей. Начинали будто вчера, а уже сделали многое. Мы запустили тематические поезда метро, и теперь с нашим проектом ежемесячно знакомятся более 600 тысяч пассажиров. Сняли телепередачу, которую посмотрели свыше 4 миллионов зрителей. Организовали обучение талантливых спортсменов и тренеров Новосибирской области в Санкт-Петербургском университете имени П. Ф. Лесгафта, более 25 из них сегодня являются слушателями лучшего спортивного вуза страны. Провели массу региональных и всероссийских событий. Мы чувствуем, что проект находит широкий отклик в сердцах людей. Это невероятно вдохновляет и заряжает на продолжение работы, - говорит автор всероссийского проекта «Герои с нашего двора!» Александр Борматов.

Оформление метро серией «Герои поколений». Фото: Министерство региональной политики НСО

В рамках проекта вышло несколько серий баннеров с юными спортсменами, занимающимися летними и зимними видами спорта, чемпионами Олимпиад и мира, тренерами. Одна из серий была посвящена героям с неограниченными возможностями - тем детям, которые вопреки ограничениям по здоровью не сдаются, живут полноценной жизнью и достигают высоких результатов. В проекте приняли участие дети, добившиеся значительных успехов в учебе, ставшие победителями образовательных и научных конкурсов, а также ребята, награжденные знаком отличия «Горячее сердце» за спасение жизни человека. Очень трогательными получились серии «Спасибо, мама!» о родителях талантливых детей и «Герои поколений!» с самыми главными героями - ветеранами Великой Отечественной войны.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.