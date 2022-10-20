Повестка дня двадцатой сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 246 «О бюджете города Новосибирска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (первое чтение)

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска» (первое чтение)

3. О внесении изменения в приложение 2 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и за-стройки города Новосибирска» (первое чтение)

4. О внесении изменений в Правила распространения наружной рекламы и ин-формации в городе Новосибирске, принятые решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 372 (первое чтение)

5. О внесении изменений в пункт 2.3 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Новосибирска, установленного решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.11.2013 № 990 (первое чтение)

6. О внесении изменений в Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности Совета депутатов города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2010 № 86 (первое чтение)

7. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 886 «О Положении об оплате труда в органах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска» (первое чтение)

8. Об изменении границ территории ТОС «Нива» и установлении границ территории ТОС «Каменка», ТОС «Кристалл», признании утратившим силу решения Совета депутатов города Новосибирска от 31.10.2007 № 772 «Об установлении границ территории ТОС «Нива»

9. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

10. О внесении изменения в пункт 1 решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2020 № 46 «О делегировании депутатов Совета депутатов города Новосибирска в состав комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, в состав комиссии по вопросам демонтажа само-вольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска»

11. О внесении изменений в Положение об аппарате Совета депутатов города Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 577

12. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев