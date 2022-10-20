Что произошло в Новосибирске в ночь на 20 октября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости Новосибирска на 20 октября. Фото: Мария НОВИКОВА

31-летняя Алена из Новосибирска обвинила медиков в том, что её сын родился мёртвым. Здоровый ребёнок погиб в утробе матери, несмотря на то, что она находилась под присмотром врачей.

В Новосибирске доброволец на Донбасс ищет хозяев своему американскому стаффордширский терьеру по кличке Малой. Парень говорит, что пес выглядит грозно, по характеру же очень добрый.

В Новосибирске вынесли приговор экс-сотруднице ПДН после убийства 6-летнего мальчика в Кудряшах. Ребенка до смерти забили пьяные отчим и мать шлангом от стиральной машинки за то, что он не мог прочитать книжку. При этом родственники этой семью просили до этого ПДН забрать ребенка из опасной семьи.

Долгожданное тепло пообещали на этих выходных синоптики. В субботу и воскресенье потеплеет до +14 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.