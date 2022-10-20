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Общество20 октября 2022 0:00

Что произошло в Новосибирске в ночь на 20 октября 2022 года: последние новости

В Новосибирске бывшей сотруднице ПДН вынесли приговор после убийства 6-летнего мальчика
Надежда РЫЖКИНА
Сообщаем последние новости Новосибирска на 20 октября.

Сообщаем последние новости Новосибирска на 20 октября.

Фото: Мария НОВИКОВА

31-летняя Алена из Новосибирска обвинила медиков в том, что её сын родился мёртвым. Здоровый ребёнок погиб в утробе матери, несмотря на то, что она находилась под присмотром врачей.

В Новосибирске доброволец на Донбасс ищет хозяев своему американскому стаффордширский терьеру по кличке Малой. Парень говорит, что пес выглядит грозно, по характеру же очень добрый.

В Новосибирске вынесли приговор экс-сотруднице ПДН после убийства 6-летнего мальчика в Кудряшах. Ребенка до смерти забили пьяные отчим и мать шлангом от стиральной машинки за то, что он не мог прочитать книжку. При этом родственники этой семью просили до этого ПДН забрать ребенка из опасной семьи.

Долгожданное тепло пообещали на этих выходных синоптики. В субботу и воскресенье потеплеет до +14 градусов.

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