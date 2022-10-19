Вместо Анны да Ивана – Люк, Горыня, Иоанна: почему такие странные имена у современных детей

- Ну и как мы тебя назовем? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Современные мамы и папы дают детям оригинальные имена. Новосибирские загсы составили список самых необычных.

В 1980-х как было: в детсадовской группе - три Ивана, четыре Маши и пять Жень. Если затесался среди малышни Матвей - это уже чудо, редкое имя. Теперь что Ваню, что Маню так просто не найдешь. Молодые родители все чаще тяготеют к необычным именам. Кто-то называет сына или дочку именем старинным, кто-то подбирает иностранное, кто-то ищет оригинальный вариант в интернете.

В этом году в Новосибирской области появилось на свет 20 тысяч новорожденных. И некоторых записали в документы очень необычно. Сотрудники загсов собрали самые неожиданные имена. Вот они!

Вильгельм, Гектор, Горыня, Демьян, Добромир, Добрыня, Елизар, Климентий, Лавр, Лукерий, Мелентий, Младислав, Николя, Радислав, Радмир, Ратибор, Рубин; Аделаида, Версавия, Гера, Деметрия, Демьяна, Ефросиния, Лирика, Лукерья, Луна, Петра, Устинья.

В общем, понятно, кому-то из родителей по душе старина, кому-то - древнегреческая мифология, а кому-то - заморские сериалы.

Теперь - двойные имена.

Арсен-Ясир, Люк-Даниэль, Мирослав-Дарин; Александра-Табуа, Алиса-Стефания, Анна-Мария, Асена-Памира, Аурика-Иоанна, Ева-Лукерья, Елизавета-Джио, София-Муза, Элла-Эстель, Ясения-Ксения.

Имена нестандартные. Но знаете… И пусть! Каждый человек неповторим. Каждый - уникален. Пусть эти малыши и растут не похожими ни на кого вокруг. А еще - добрыми и счастливыми.

Но что же по этому поводу думают психологи?

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«У птиц – яркое оперение, а у людей – имена»

Возможно, родители пытаются придать особую уникальность своим детям, так объясняют любовь к необычным именам психологи.

- По какому принципу размножаются животные, или птицы? Птичка среди самцов, которые исполняют брачный танец, выбирает того, кто лучше танцует, или того, кто выглядит ярче. То есть того, кто будет выгодно и явно отличаться. Птица будет полагать, что с этим партнером у нее будет больше шансов на успешное продолжение рода, — прокомментировал КП-Новосибирск магистр психологии Андрей Якутин. — Вот и люди хотят выделить свое чадо. Не факт, что у него будут какие-то способности, таланты. Но хотя бы именем можно отличаться.

А КАК БЫЛО РАНЬШЕ

Делеор, Кравасил, Пячегод, Кукуцаполь – это не заклинания, а советские имена

В прошлом веке мамы и папы тоже необычно называли детей. Но это, во-первых, случалось редко. Даже безобидная Искра была, пожалуй, одна – на тысячу Марин. А во-вторых, у фантазии молодых родителей в те годы были свои границы. Даже сотрудница ЗАГСа побоялась бы вписать в нужную графу сильно заковыристое имя. Мало ли, что партия скажет?

Но вот упражняться в патриотических аббревиатурах можно было смело. Так появлялись чудо-имена со смыслом.

Делеор — Дело Ленина — Октябрьская революция!

Кравасил — Красная армия всех сильней!

Пячегод — Пятилетку — в четыре года!

Кукуцаполь — Кукуруза — царица полей!

Смысл понятен? Если так, то можете поразбирать еще несколько имен и попытаться расшифровать их без помощи интернета. Ловите!

Дазвсемир, Даздрасен, Дележ, Военмор, Гласп, Кид.

Справились! Тогда – суперигра. Имя – Даздрасмыгда.

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