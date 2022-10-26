Где в Новосибирске собирают современные серверы

«Электросигнал» оформляет документы по присвоению территориям завода статуса индустриального парка. Фото: АО «Электросигнал»

В этом году заводу «Электросигнал» исполняется 81 год. К солидной дате предприятие сумело сохранить опытных специалистов, а его разработки радиостанций для военной и гражданской авиации, флота - уникальны. Кроме того, завод активно работает на будущее: развивает современный индустриальный парк на своих площадях и выпускает серверы на любой вкус и потребности.

ЖДУТ НОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ

На заводе есть станки, которые не используются в производстве «Электросигнала», их можно взять в аренду. Советские станки ценятся за высокую надежность и заменяемость деталей: это актуально в условиях санкций. Причем арендовать на заводе можно и зарекомендовавший себя раритет, и современное оборудование. Резидентами индустриального парка «Электросигнал» смогут стать все, кто нуждается в развитии, но не обладает нужными площадями и техническими мощностями. Различные промышленные и наукоемкие предприятия на условиях аренды смогут воспользоваться заводским оборудованием и технологиями.

Отремонтированные корпуса готовы принять новых резидентов. Фото: АО «Электросигнал»

Заводские корпуса, не подлежащие восстановлению, снесли. На их месте выстроят новые, соответствующие ожиданиям и требованиям будущих арендаторов. Собственное производство завод перераспределил: для современных технологий больше не требуется гигантских площадей, как раньше. Освободившиеся корпуса отремонтировали - они готовы принять новых резидентов индустриального парка.

«ЛЮДИ ЦЕНЯТ ВРЕМЯ И ЛОГИСТИКУ»

Начальник отдела аренды Наталья Беркетова из трудовой династии: на заводе работали ее бабушка и папа, мама трудится здесь до сих пор. По словам Натальи, расположение заводского индустриального парка очень удачное.

- Люди стали как никогда прежде ценить время и логистику. Если раньше они готовы были тратить больше времени на дорогу, компенсируя удаленность более дешевой арендой, то сейчас все иначе. Кроме прочего, этому поспособствовало строительство четвертого моста и пробки на левом берегу. Люди готовы платить больше, только чтобы находиться в центре. Более того, средний бизнес стал относиться к площадям по-другому: люди ищут не развалины - они предпочитают, чтобы было современно, красиво, удобно. Мы и сами к этому стремимся, - рассказала «Комсомольской правде» Наталья Беркетова.

Потенциальным резидентам кроме площадей предлагают в аренду сложное технологическое оборудование, на котором можно изготавливать детали из пластмасс прессованием и литьем под давлением, отливать детали из алюминиевых сплавов, проводить операции глубокой вытяжки, гибки, вырубки. На заводских площадях используются технологии нанесения порядка 40 видов гальванического покрытия. Есть возможность производства односторонних, двухсторонних и многослойных печатных плат.

Серверы собирают под индивидуальные требования и нужды заказчика. Фото: АО «Электросигнал»

«РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ ОЧЕНЬ ОПЕРАТИВНО»

С 2007 года завод запустил производство компьютерного оборудования - серверов, компьютеров, тонких клиентов, неттопов, графических станций. На «Электросигнале» их выпускают под брендом E1S в любой конфигурации, в соответствии с задачами и пожеланиями корпоративных клиентов.

- За 15 лет мы наработали колоссальный опыт в проектировании и производстве оптимальных серверных решений. Мы никогда не гнались за дешевизной: на первом плане всегда качество и надежность. Потому что серверы рассчитаны на работу 24 часа в сутки 7 дней в неделю. И выход из строя даже одного сервера может парализовать работу целого предприятия, - объяснил директор ООО «Электросигнал-ВТ» Егор Круликовский. - А если у клиента возникают вопросы по работе нашего оборудования, то решаем все очень оперативно. Большинство задач вообще решается дистанционно.

ОПЫТ, ЗНАНИЯ И ОРИЕНТИР НА НАСТОЯЩЕЕ

По словам Егора Круликовского, в серверной теме много подводных камней. На производстве все это проходили не раз, помогая заказчикам решать, казалось бы, нерешаемые задачи.

- Бывает, люди покупают серверы из комплектующих в обычных магазинах цифровой техники. Потом приходят к нам с просьбой как-то это все оживить… Мы специализируемся именно на серверах, и подход у нас другой, у нас не розничный магазин. Перед отгрузкой проводим многочасовое тестирование готовых конфигураций под полной нагрузкой. Это гарантия работоспособности, - уточнил Егор Круликовский.

Перед отгрузкой продукция проходит многочасовое тестирование под полной нагрузкой. Фото: АО «Электросигнал»

Серверы от «Электросигнала» обеспечиваются трехлетней гарантией и пожизненным сервисным обслуживанием.

- Мы любим свой продукт и ценим своих заказчиков. Нам привозят серверы, которые проработали 5 - 10 лет, и мы бесплатно делаем полную профилактику. Бывает, серверу требуется апгрейд, модернизация - мы всегда помогаем, - добавляет Егор Круликовский.

По словам директора ООО «Электросигнал-ВТ», его команда оперативно реагирует на любые изменения в отрасли и на рынке, а клиенты получают самые передовые решения в области серверов и рабочих станций.

- Текущая обстановка, конечно, накладывает свой отпечаток. Но мы сохранили связи и решаем вопросы с инженерами ведущих мировых ИТ-производителей напрямую, - говорит он. - Основная тема, которой придерживаемся: опыт и знания хороши, но нужно жить настоящим, предлагать актуальное современное оборудование мирового уровня. Мы ищем новинки, привозим, тестируем, внедряем. Все рано или поздно устаревает, поэтому изменения необходимы.