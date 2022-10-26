Сибиряков приглашают на «Силу традиций»

Международный турнир «Сила традиций» - это преемник соревнований «Приз Карелина». Фото: Антон КУТЛУБАЕВ

Третий международный турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» - это продолжение знаменитых соревнований на «Приз Карелина». Новосибирская школа спортивной борьбы считается одной из лучших в России и в мире, поэтому турнир проводится именно в нашем городе.

«ВОСПИТЫВАЮТ ХАРАКТЕР»

В год 85-летия Новосибирской области Александр Карелин предложил губернатору Андрею Травникову возглавить оргкомитет турнира «Сила традиций».

Греко-римская борьба - очень зрелищный и динамичный вид спорта. Фото: Антон КУТЛУБАЕВ

- Спортивные достижения - неотъемлемая часть истории нашего региона. На счету новосибирских атлетов 34 золотые медали Олимпийских игр. Турнир пройдет в командном формате, и это очень важно сегодня, когда мы должны объединяться. Командные поединки учат товариществу, накладывают особую ответственность, воспитывают характер, - считает губернатор.

В течение двух дней турнира на двух коврах пройдут динамичные и зрелищные командные состязания стенка на стенку. Всего участвуют 10 команд: семь сборных федеральных округов, две сборные Сибирского федерального округа (СФО - Западная Сибирь, СФО - Восточная Сибирь) и сборная команда Республики Беларусь. Возраст участников: 15 - 16 лет. В каждой команде 12 борцов и два тренера. Соревнования пройдут в 12 весовых категориях, от 42 до 120 килограммов.

В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА НАШИХ СПОРТСМЕНОВ

Для победителей и призеров турнира подготовили оригинальные медали.

В этом году «Сила традиций» проходит под девизом «Побеждать вопреки!». Фото: Антон КУТЛУБАЕВ

- В свое время через «Приз Карелина» прошли многие борцы, которые со временем прославили свою семью, свой регион и свою страну на самых престижных соревнованиях. Достаточно отметить, что победителями «Приза» являются Мурат Карданов, Вартерес Самургашев, Алексей Мишин. Роман Власов - трехкратный золотой медалист турнира «Приз Карелина». В 2012 году Власов выиграл свою первую Олимпиаду, поэтому турнир поменял название и формат, теперь это командный кубок «Сила традиций». Российские борцы доминируют в мировой борьбе с начала XX века. Конечно, чтобы подняться на высшую ступень пьедестала на чемпионатах мира и Олимпийских играх, важны и физическая готовность, и тактическая выучка, и техническое разнообразие, и психологическая устойчивость. Однако секрет успеха наших спортсменов кроется не только в этом, основа всего - знание истории, уважение к прошлому, соблюдение традиций. Я убежден, что именно на данном турнире будет сделан первый шаг к главным победам! - уверен президент Федерации спортивной борьбы России, вице-президент United World Wrestling, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаил Мамиашвили.

«ПОБЕЖДАТЬ ВОПРЕКИ!»

В этом году «Сила традиций» проходит под девизом «Побеждать вопреки!». Турнир посвящен 30-летию Олимпиады в Барселоне, когда атлеты объединенной команды стали обладателями наград в девяти из десяти весовых категорий. Завоевали три золотые, три серебряные, три бронзовые медали и одно четвертое место. Тогда уже не существовало государства СССР, но на Олимпиаду в Испанию приехала объединенная команда, куда входили представители практически всех союзных республик, за исключением прибалтийских. На параде открытия Игр знаменосцем нашей команды, как и за 4 года до этого, был Александр Карелин, флаг Российской Федерации нес пловец Александр Попов, флаг Казахстана - серебряный призер Олимпиады в Сеуле борец Даулет Турлыханов.

Наши спортсмены 112 раз поднимались на пьедестал почета и 45 раз стояли на высшей его ступеньке. Барселонская Олимпиада показала, насколько жизнеспособно борцовское правило: на ковре - соперники, в жизни - друзья.

Личный архив советского и российского борца классического стиля, серебряного призера Олимпийских игр, чемпиона мира, двукратного чемпиона Европы, неоднократного чемпиона и призера чемпионатов СССР Сергея Мартынова. Фото: Антон КУТЛУБАЕВ

Напомним, что третий международный турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» проводят Федерация спортивной борьбы России, Федерация спортивной борьбы Новосибирской области, «Карелин-Фонд» при поддержке партнеров. Состязания пройдут в Новосибирске с 28 по 29 октября в региональном центре волейбола «Локомотив-Арена» по адресу: Новосибирск, ул. Ипподромская, 18.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Добро пожаловать на турнир, который носит важное определение - «Сила традиций».

В прежней редакции состязания назывались «Приз Карелина» и помогли подготовить замечательного маститого атлета - новосибирского динамовца, воспитанника заслуженного тренера СССР, РСФСР и России Виктора Михайловича Кузнецова, двукратного победителя Олимпийских игр, трехкратного чемпиона мира Романа Андреевича Власова.

«Сила традиций» проводится при поддержке губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова, подвижников спорта, надежных партнеров и верных единомышленников.

На ковры выйдут 15 - 16-летние атлеты России и Республики Беларусь и продемонстрируют яркую, непосредственную и искрометную борьбу.

Уверен, поединки будут содержательными и бескомпромиссными, пройдут в духе честной состязательности и станут воплощением красоты античного вида борьбы.

Александр КАРЕЛИН, сенатор Российской Федерации.