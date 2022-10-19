В новом живописном квартале открыли офис продаж: там можно погулять по набережной и в сосновому бору

Офис продаж квартала «Сосновый бор» отражает концепцию проекта: экологичность и комфорт. Фото: Строительная компания «Акация»

Здесь теряется связь с природой, а не утихающая ни на минуту суета не дает расслабиться по-настоящему. Чтобы узнать, что можно жить иначе, приезжайте на экскурсию в квартал «Сосновый бор» в поселке Кудряшовский. На стройплощадке проекта открылся современный офис продаж, который соответствует концепции квартала «Сосновый бор»: экологичность и комфорт.

- Приглашаем наших клиентов и партнеров в комфортный офис на строительной площадке, где вы получите подробную консультацию о квартале «Сосновый бор», оцените ход строительства и спокойный, размеренный темп жизни в поселке Кудряшовский, а также убедитесь в очевидных плюсах проживания в этой локации, - отметили в пресс-службе строительной компании «Акация».

Благоустроенный спуск к набережной. Фото: Строительная компания «Акация»

К примеру, обычному горожанину, чтобы сходить на пикник, пожарить шашлыки или порыбачить, нужно выделять выходной. Но если вы живете на берегу Оби, то легко можете в будни поужинать мясом, приготовленным на углях.

На благоустроенной набережной поселка Кудряшовский можно организовать досуг для всей семьи. Фото: Строительная компания «Акация»

У жителей квартала «Сосновый бор» рядом пляж, есть собственный выход на благоустроенную набережную, по которой можно бегать по утрам или гулять. На скамейках приятно сидеть, ощущая бриз с воды. Если захватить ноутбук, получится идеальный удаленный офис.

Эта локация утопает в чудесном хвойном аромате. Фото: Строительная компания «Акация»

Жить рядом с густым лесом и дышать чистым бодрящим хвойным воздухом - звучит как сказка. Квартал расположен в одном из самых живописных мест поселка Кудряшовский, утопающем в зелени.

В шаговой доступности от квартала «Сосновый бор» развитая социальная инфраструктура. Фото: Строительная компания «Акация»

При этом у жителей «Соснового бора» под рукой все преимущества городской жизни. В поселке сложившаяся инфраструктура: сетевые супермаркеты, пункты выдачи маркетплейсов, школа с кадетским классом, детский сад, больница, Ледовый дворец спорта «Кудряшовский». Так что не придется жертвовать комфортом: здесь можно совместить плюсы жизни на природе и городские.

Офис продаж квартал «Сосновый бор»:

поселок Кудряшовский, ул. Береговая, 1/1

Тел. (383) 258-77-44

акация54.рф

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