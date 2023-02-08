Отрезали от денег. Бизнесмена заставили снести нелегальную заправку

Заправка стоит недалеко от дороги. Фото: Анна ПАШАГИНА

Подпольными заправками в Новосибирске заинтересовался Александр Бастрыкин. Глава СК поручил возбудить уголовное дело о нелегальной торговле бензином в нашем городе. Как же в столице Сибири и ее окрестностях борются с этой проблемой? Корреспондент КП-Новосибирск отправилась вместе с администрацией Новосибирского района в рейд по местам, где можно задешево заправить машину.

Первая точка - село Марусино. Местные много раз видели возле переезда авто с бензоколонкой вместо багажника. Бензин там дешевле, чем на официальной заправке, на 4 рубля, но за качество никто не ручается.

Только, видимо, о распоряжении Бастрыкина слышали даже в селах. За час мы не увидели ни одной заправки на колесах. Едем с проверкой в другую точку - в поселок Мичуринский. Там заправка стационарная, стоит около двух лет и никуда переезжать не собирается. Выглядит агрегат странно: железный кубик, сбоку - шланг с пистолетом. На бок прикреплен терминал для оплаты. Вставляешь денежку - заливаешь топливо. Тут же указан номер телефона техподдержки.

Заправка рабочая. Фото: Анна ПАШАГИНА

- С трассы эту заправку невооруженным глазом не видно. О ней знают только постоянные покупатели. Никакого разрешения располагаться в данном месте нет. Кроме того, к электроэнергии она подключена незаконно, - объяснил КП-Новосибирск представитель администрации.

Люди подъезжали и заправляли машины в течение нескольких часов. Фото: Анна ПАШАГИНА

Станция с одним пистолетом пользуется спросом. За три часа, пока мы ждали собственника, подъехали и заправились шесть машин. Собственника так и нет. Тогда мы звоним по указанному номеру. Не шифруемся, а сразу говорим, что у нас рейд по нелегальным заправкам. Просим документацию, хоть какую-то информацию об этом месте розлива.

- С вами свяжется наш арендодатель, и мы все решим, - вежливо заверяет мужской голос на том конце провода, но на место так никто и не приехал.

Обрубили электричество. Фото: Анна ПАШАГИНА

Тогда сотрудник администрации звонит в РЭС и просит отключить заправку от электропитания. На следующий день чиновники смогли связаться с собственником. Говорят, тот уже слил бензин и пообещал демонтировать заправку. Ему выписали предупреждение. Всего за прошлый год в городе изъяли 50 подобных «киосков» с бензином.

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