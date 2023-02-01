Депутаты Заксобрания НСО вошли в состав спецгруппы по проблемам военнослужащих

Депутаты Заксобрания вошли в состав спецгруппы по проблемам военнослужащих. Фото: Заксобрание НСО

Председателем Законодательного Собрания Новосибирской области Андреем Шимкивом направлено письмо министру труда и социального развития Новосибирской области Елене Бахаревой о формировании рабочей группы.

— В январе 2023 года отмечается тенденция к росту числа обращений об оказании помощи в прохождении медицинской реабилитации, получении выплат и иных мер социальной поддержки, поступающих депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области от жителей региона из числа военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, участвовавших в специальной военной операции, — сказано в тексте письма. — Для улучшения оперативности и качества реагирования на обращения, оказания своевременной помощи и поддержки участникам специальной военной операции и их семьям прошу включить в состав создаваемой специальной рабочей группы Правительства Новосибирской области представителей Законодательного Собрания Новосибирской области.

Депутат Елена Спасских отметила, что проблему поддержки защитников Отечества остро обозначили перед ней граждане на личном депутатском приеме.

— Например, не указан статус ранения, — рассказывает парламентарий о частных случаях, с которыми к ней обращаются участники спецоперации. — Человек прошел полевой госпиталь и еще четыре, а когда приехал домой, оказалось, документов нет, и ему ни выплата не положена, ни реабилитация. Сейчас приводится все в соответствие, и военный госпиталь принимает уже раненых добровольцев. И коллеги-депутаты подключаются к решению проблем. А когда часть взорвали, документы уничтожены, что делать? — отметила Елена Спасских. — Наша задача — выстроить понятный алгоритм. Много обращений о получении инвалидности, статуса ветерана. Мы в депутатских приемных сформировали некие консультационные пункты для добровольцев, мобилизованных и членов их семей. Будущее участника спецоперации по его возвращению домой и от нас зависит. Роль депутатов в том, чтобы люди могли к нам обратиться и получить поддержку. Есть индивидуально-частные случаи, требующие оперативного решения, и ситуации, которые придется, видимо, в последующем исправлять на законодательном уровне.

В состав рабочей группы от регионального парламента вошли заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Елена Спасских, председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин, председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев.

Игорь Умербаев пояснил, что основная задача межведомственной рабочей группы — разработка единого плана мероприятий по проведению комплексной реабилитации участников спецоперации и оказание поддержки членам их семей.

— Каждое профильное министерство дает свои предложения, а Минцифры должно все обобщить и разработать алгоритм единого окна. По каждому человеку нужна четкая информация, какие виды реабилитации ему положены, что ему требуется в первую очередь. Главное — медицинская реабилитация. Но в Новосибирской области мы должны обеспечить как можно более полную всеобъемлющую реабилитацию участников спецоперации, — отметил Игорь Умербаев. — Депутаты, с одной стороны, тесно связаны и с семьями, и с участниками боевых действий, и с администрациями муниципальных районов. И у нас есть информация из министерств. А с другой стороны, мы законодательный орган, и если потребуется принятие нормативных актов, это наша зона ответственности.

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