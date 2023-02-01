Что произошло в Новосибирске в ночь на 1 февраля 2023 года: последние новости

Сообщаем главные новости Новосибирска. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске осудили двух парней за убийство 21-летнего знакомого из мести за растление. Произошло это еще когда подсудимые учились в школе. За умышленное убийство группой лиц по предварительному сговору им в итоге дали по 11 лет строго режима.

Случай, едва не обернувшийся трагедией, произошел в многоэтажке Первомайского района в Новосибирске. Там дверями лифта чуть не задушило собаку на поводке. Питомца спасли неравнодушные соседи.

Еще одну собаку спасли с заснеженного островка на реке Обь. Эта история со счастливым концом началась с печального видео, которое опубликовали жители дома у набережной. Информация дошла и до спасателей МАСС – они пришли на помощь и вызволили голодного пса с острова.

Впавшую в кому на Бали жительницу Новосибирска отключили от ИВЛ. Сибирячка Елена Новосельцева, которая впала в кому во время отдыха на Бали, пришла в сознание. Она начала самостоятельно дышать и открывать глаза.

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