Новосибирский высокопоставленный чиновник признался, что тратил взятки на лечение жены

Владимира Нормайкина (на фото в центре) поймали на взятке от предпринимателя Василия Долгова (на фото справа).

Замминистра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина поймали на получении взятки от предпринимателя, участвовавшего в нацпроекте Чистая вода. Так что компанию на скамье подсудимых ему составляет коммерсант Василий Долгов. По версии следствия, за взятку чиновник оказывал предпринимателю общее покровительство и способствовал победе подконтрольных ему фирм («Бурсиб-Н» и «Новосибирскводстрой») в конкурсах на строительство водозаборных скважин и станций водоподготовки в городе Карасуке, а также селах Нижний Урюм, Михайловка и Блюдчанское.

- Нормайкин обвиняется в совершении пяти эпизодов преступления, а именно получения взятки должностным лицом. Общая сумма взяток составила 3 миллиона 100 тысяч рублей, также органами предварительного расследования он обвиняется в легализации денежных средств, полученных преступным путём на сумму 900 тысяч рублей, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Новосибисрка Дарья Нестерова.

Оперативники вели слежку за чиновником с июня 2020-го. Они прослушивали телефоны замминистра и коммерсанта, а в машине Долгова даже установили жучок. Взаимовыгодные встречи чиновника и коммерсанта проходили в элитном внедорожнике последнего марки Land Rover Range Rover. Два раза Нормайкин получил по сто тысяч, три - по триста. Задержали замминистра ровно год назад 18 октября во время передачи последнего денежного транша в два миллиона рублей.

- За что сейчас задержаны, понимаете?

- Да.

- По факту чего?

- По факту взятия денег, - отвечал Нормайкин оперативникам на видеозаписи, предоставленной Следственным комитетом.

Вину в получении взятки за лоббирование бизнес-интересов Долгова Владимир Нормайкин полностью признал. Удивился только, почему следователи раздробили взятку на несколько эпизодов, а не объединили в один:

- Мои действия необоснованно квалифицированы как несколько преступлений, а не одно продолжаемое, как это было на самом деле, - заявил подсудимый после того как представитель прокуратуры закончила оглашать обвинительное заключение.

А вот причастность к эпизоду, который сотрудники СК квалифицировали по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств, полученных преступным путем), Нормайкин категорически отрицает. По версии следствия, 900 тысяч рублей он внес на счет своей дочери, проживающей в Петербурге, и потратил на покупку новенького Лексуса в автосалоне. Часть денег - в качестве первоначального взноса по кредиту, остальные - для погашения долга. Но обвиняемый в коррупции уверяет, полученные незаконным путем деньги он не отмывал:

- Все средства я направлял на обследование, а затем и лечение супруги, а не для каких-то финансовых операций, направленных на их легализацию. У меня и в мыслях этого не было, ваша честь! - заявил на суде чиновник.

Что касается щедрого предпринимателя, свою вину в подкупе чиновника Василий Долгов признал в полном объеме. Рассмотрение дела, в котором больше сорока томов вероятнее всего займет не один месяц.

В финале сегодняшнего заседания решался вопрос о продлении фигурантам меры пресечения на время разбирательства. Ссылаясь на сердечное заболевание и стесненные жилищные условия (экс-чиновник заявил, что сейчас живет в квартире площадью всего 28 квадратов), адвокат Нормайкина попросил позволить его клиенту выходить на улицу. Суд пошёл навстречу обвиняемому и продлил домашний арест на 6 месяцев, разрешив прогулки, но на расстоянии не более километра от дома.

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