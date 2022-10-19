В реабилитационном центре установили ступенькоход для инвалидов

Ступенькоход сделал центр доступнее для сибиряков с ограниченными возможностями.

На Северо-Чемском жилмассиве есть оздоровительно-реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь проходят реабилитацию и дети, и взрослые. Для них центр оснащен всем необходимым профессиональным оборудованием, есть кабинеты ручного и механического массажа, гидромассажа, водолечебница, инфракрасная соляная сауна, кедровая фитобочка, электромассажная кровать. Для бесплатного посещения центра каждый год выделяют 30 квот на детей и 80 – на взрослых. Остальные приходят и приезжают на реабилитацию за свой счет. И практически все сталкивались с одной серьезной проблемой – попасть в центр было не просто, потому что он находится на втором этаже. Как удалось решить эту проблему благодаря депутатам – в нашем материале.

ПОМОЩЬ ДЕПУТАТОВ

- У нас много людей приезжают на реабилитацию с патологиями опорно-двигательного аппарата, примерно 40%. Есть те, кто передвигается только на коляске или со специальными ходунками. Лестница для них была настоящей полосой препятствия, для кого-то и вовсе не преодолимая, - начинает рассказ председатель Кировской местной организации Всероссийского общества инвалидов Евгений Колигов

Проблема была решена с помощью депутатов, которые работают на Северо-Чемском жилмассиве: депутатам Законодательного собрания Новосибирской области Вениамину Паку, Елене Спасских и председателю Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Дмитрию Асанцеву.

- Есть люди, которым тяжело подниматься по лестнице, и, конечно, им нужна помощь. Для того, чтобы не нести их на руках, существуют специальные подъемные механизмы. Хотелось бы, чтобы и в других районах города в центрах реабилитации и других учреждениях появились такие приспособления, тогда городская среда будет более доступной, - рассказал председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Дмитрий Асанцев.

УДОБНО И БЕЗОПАСНО

Ступенькоход российско-китайского производства привезли в Новосибирск из Челябинска. Принцип действия такого механизма прост: на ступенькоходе закрепляется коляска, и можно начинать движение вверх или вниз. Это очень важно для комфорта инвалидов-колясочников. Есть и еще один плюс оборудования: особой физической силы для управления ступенькоходом не нужно. Инженеры предусмотрели все так, что у ноу-хау гусеничный механизм, который легко преодолевает ступени. Для инвалидов устройство безопасно и выдерживает до 120 килограммов.

- С таким устройством стало удобнее в разы. Я подвожу внучку, у которой есть особенности здоровья, ко входу в центр и нам помогают подняться на второй этаж с комфортом. Теперь не нужно самим с большим трудом штурмовать лестницу, - рассказала жительница Новосибирска Тамара Герман.

В здании на втором этаже Комсомольской,2 находится не только оздоровительный центр для людей с ограниченными физическими возможностями, но паспортный стол, ЖЭУ, дом быта. Только представьте, насколько непросто приходилось инвалидам: попасть в нужный отдел было настоящим испытанием. Но сейчас ситуация изменилась: людям с ограниченными возможностями теперь помогут туда подняться и спуститься. А значит, никаких неудобств они не будут испытывать.

- Это, пожалуй, одно из самых доступных мест в Новосибирске для людей с ограниченными возможностями здоровья с таким набором важных услуг. Здесь на втором этаже есть популярная мастерская ремонта обуви, где принимают в починку ортопедическую обувь, - рассказал Евгений Колегов.

Вопрос с доступностью в центр теперь решен, и такая инициатива может стать хорошим примером и для других социальных учреждений Новосибирска.