Что произошло в Новосибирске в ночь на 19 октября 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости Новосибирска на 19 октября. Фото: предоставлено Татьяной Леготиной.

Жительница Приморского края 52-летняя Татьяна Плюта ищет в Новосибирске свою сестру. Она родилась в 1989 году во втором браке отца Татьяны - Валентина Николаевича Леготина. Больше о близкой родственнице почти ничего не известно. Татьяна просит жителей Новосибирска помочь в поисках.

Житель Иркутской области Денис мечтал поехать добровольцем в Донбасс, но мама с невестой его отговаривали. А в сентябре парню пришла повестка, и спецназовец попал в учебный центр в Новосибирске. Невеста приехала за женихом следом в Новосибирск. И стала его женой.

Из Новосибирска в Таиланд с 5 ноября запустят прямые рейсы. Летать самолеты будут раз в неделю. Авиакомпанией перевозчиком станет Pegas fly.

С новогодних мероприятий Новосибирска сняли 25 миллионов бюджетных рублей. 15 из них переведены на социальную поддержку семей мобилизованных, 10 отправлены мэрии для закупки необходимого оборудования для мобилизованных

18 октября в Новосибирской области задержали директора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко. Как выяснили следователи, в 2022 году мужчина приказал сбросить сточные воды и жидкие отходы животноводства в приток реки Амба и на прилегающие к ней территории. Сделал он это из корыстных побуждений – чтобы уменьшить производственные затраты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber