«Нас таких 1%»: новосибирец собрал дома коллекцию более чем из 200 мини-моделей советских автомобилей

Свою коллекцию Александр Стефаненко демонстрирует каждые выходные возле ДК имени Чкалова. Фото: Предоставлено героем публикации

27-летний житель Новосибирска Александр Стефаненко с детства коллекционирует модели отечественных автомобилей. Есть среди них и советские, еще с 1930-х годов, и современные российские.

- Коллекция вся из дома. Мы ее семьей собирали давным-давно, еще 10 - 15 лет назад. Что-то - из коллекционных журналов, что-то покупали. Так потихоньку и пополнили, - рассказал КП-Новосибирск Александр.

Для каждой марки авто - отдельная полка. Фото: Предоставлено героем публикации

По каждой модели из коллекции можно изучать историю советского и российского автопрома. Машины СССР в ней составляют большую часть. Одна из самых красивых и любимых моделей - фигурки кабриолетов ЗИЛ-41044 и ЗИЛ-41045, на которых принимали парады Победы с 1980-х годов. Остальные - многочисленные разноцветные ЗИЛы, ГАЗы, УАЗы, ретротрамваи и автобусы, скорые помощи и пожарные машины. Каждая полка посвящена определенной модели.

Такой кабриолет продается по 2500 рублей за штуку. Фото: Предоставлено героем публикации

К слову, машинки и самолеты не стоят за стеклом. Они даже не успевают запылиться на полке. Каждые выходные Александр приезжает с ними к ДК имени Чкалова - это давняя Мекка городских собирателей старины, чтобы показать свои сокровища, обменяться фигурками.

За новинками отечественного автопрома коллекционер также следит. Фото: Предоставлено героем публикации

Только, жалуется новосибирец, филателисты и нумизматы составляют слишком большую конкуренцию.

- К нам люди тоже подходят и спрашивают, откуда это, что это такое красивое. Модельки техники ведь мало кто собирает. 90% коллекционеров выставляют монеты или значки. Еще 9% собирают купюры различных стран и эпох. И вот остаемся мы, 1% всего. Смейтесь не смейтесь, но это так, -поделился с КП-Новосибирск Александр.

Некоторые фигурки из коллекции можно купить, но только те, у которых есть второй экземпляр. В целом сибиряк свою коллекцию не оценивал, но за одну фигурку он берет около 2000 рублей. Единственная проблема - найти покупателя.

Посетители выставки почему-то удивляются моделькам машин. Фото: Предоставлено героем публикации.

- Автопром сейчас мало кого интересует, увы. А так хочется, чтобы у народа был интерес, чтобы как можно больше узнали о коллекционировании вообще и о нашей коллекции в частности, - говорит Александр.

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