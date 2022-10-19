Энергия для спорта: АО «РЭС» готово подключить новую ледовую арену и станцию метро

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

В состав комиссии вошли представители ресурсоснабжающих организаций, а также руководство заказчика строительства и заместитель губернатора Новосибирской области, курирующий возведение объекта в рамках национального проекта «Демография. Спорт - норма жизни».

Новая ледовая арена в Новосибирске стала одним из масштабных проектов по технологическому присоединению к ресурсоснабжающей инфраструктуре за последние несколько лет. На ключевом для региона объекте реализован целый комплекс работ для обеспечения надежного и качественного электро-, тепло- и водоснабжения.

Со стороны системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области - акционерного общества «Региональные электрические сети» - выполнены:

• реконструкция электрической подстанции (ПС) 110 кВ Горская с заменой силовых трансформаторов на большую мощность (2 х 25 МВА на 2 х 40 МВА);

• строительство распределительного пункта РП 10 кВ с установкой современного электротехнического оборудования;

• строительство 7,35 километра спаренных кабельных линий электропередачи 10 кВ от подстанций 110 кВ Оловозаводская и Горская.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Строительные и пусконаладочные работы РП 10 кВ были завершены еще в марте 2022 года, а основной объем строительства кабельных линий электропередачи от подстанций - в период с 2021 по 2022 год. При прокладке кабельных линий была построена специальная кабельная эстакада через реку Тулу, а также выполнен прокол методом горизонтально направленного бурения под Октябрьским мостом. Длина прокола составила порядка 160 метров, максимальная глубина залегания кабелей - около 16 метров. Прокол соединил два участка проложенных линий электропередачи с разных сторон мостового перехода. В настоящее время выполняются работы по благоустройству территории объектов электросетевого хозяйства.

На сегодняшний день основные технологические работы по строительству электросетевой инфраструктуры для ледовой арены выполнены. Суммарный объем инвестиций АО «РЭС» превысил 110 миллионов рублей.

- Для нас «Новосибирск Арена» является достаточно знаковым объектом. Общая мощность технологического присоединения составляет более 7 мегаватт. Мы построили около 7,5 километра кабельных линий электропередачи, установили распределительную подстанцию. Основные объемы работ были завершены еще летом. Сейчас мы завершаем все, что связано с благоустроительной частью, - уточнил директор по технологическим присоединениям АО «РЭС» Алексей Гвоздев в ходе осмотра комиссией. - Также работаем вместе с заявителем для получения документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию и постановку под напряжение.

Директор по технологическим присоединениям АО «РЭС» Алексей Гвоздев. Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

В ходе проверки комиссия осмотрела и оценила степень готовности объектов тепло- и водоснабжения «Новосибирск Арены».

Александр Лейбович, заместитель директора по капитальному строительству МУП «Горводоканал», отметил:

- Для водоснабжения данного объекта в рамках заключенного договора о подключении построили два водопровода диаметром 500 миллиметров из полиэтиленовых труб. Данные водопроводы будут решать вопрос хозяйственно-питьевых нужд, а также внутреннего и наружного пожаротушения. Водопроводы строились в откосе. Метод производственных работ - горизонтально направленное бурение. На сегодняшний момент работы выполнены на 100%. «Горводоканал» готов к подаче воды и приему стоков.

Со своей стороны заместитель директора по развитию Новосибирской теплосетевой компании СГК Николай Шарапов подчеркнул:

- Объект «Новосибирск Арена» является для нас одним из крупнейших объектов технологического присоединения к централизованной системе теплоснабжения. К октябрю 2021 года мы выполнили свои обязательства и подали тепло. Предварительно - в небольшом объеме для возможности проведения внутренних отделочных работ. В настоящий момент уже выданы акты готовности. Заключены договоры теплоснабжения на период пусконаладочных работ. Ждем обращения за актом о подключении.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

В завершение встречи заместитель губернатора Новосибирской области Роман Теленчинов, курирующий реализацию крупных инфраструктурных проектов в регионе, добавил:

- По этому объекту на самом деле было очень много вопросов. В ежемесячном режиме мы сверяли наши позиции по выполнению поставленных задач. Все ресурсоснабжающие организации отработали очень хорошо. Помогали нам вносить изменения в том числе и в проектную документацию. Давали нам рекомендации, советы, какое оборудование лучше использовать в связи с невозможностью поставок из-за границы.

В итоге тесное конструктивное взаимодействие при строительстве важного объекта федерального значения позволило своевременно обеспечить надежной и качественной инфраструктурой и новую ледовую арену, и станцию метро «Спортивная».