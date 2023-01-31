Отомстили за растление. Двое парней забили до смерти вышедшего из колонии друга

Парням дали 11 лет колонии за убийство знакомого. Фото: Мария НОВИКОВА

— Ты мне жизнь сломал, а теперь я тебе ее сломаю. Подумай, как мы, пацаны, жили здесь, нас все опускали ниже плинтуса, а ты там сидел в своей красной зоне и радовался жизни. И ты думал сюда придешь и будешь ***, — кадры с этим диалогом, записанные камерой наблюдения, стали главным вещдоком против двух жителей Искитима. Они забили до смерти своего 21-летнего знакомого. Били из мести. Оказалось, когда все трое учились в школе, этот парень их растлевал — по крайней мере на этом настаивают оба подсудимых.

— Из личных неприязненных отношений нанесли не менее 30 ударов руками, ногами и деревянной битой по голове потерпевшего, от чего он скончался в больнице. В судебном заседании подсудимые не оспаривали сам факт нанесения ударов, однако отрицали свой умысел на убийство, — пояснила корреспонденту КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры Новосибирской области Мария Шеин.

Видеокамера также засняла, как мстители пытались привести жертву в чувство — хлопали по щекам и обтирали лицо снегом. Но затем вместо того, чтобы вызвать скорую, компания занесла избитого в подъезд и бросила умирать.

Сначала преступников судили в Искитиме за причинение тяжкого вреда здоровью с летальным исходом, по этой статье парочку приговорили к семи годам колонии. Но мать убитого настаивала: преступление парни совершили намеренно, а не по неосторожности. Дело переквалифицировали и отправили на новое рассмотрение в Новосибирский областной суд.

— По видео было видно явно, что там был умысел. Так нельзя мстить. Это что, если он убил моего сына, я теперь должна его дочь убивать?! Или как понять эту месть, я не собираюсь этого делать, зачем мне это надо, грех на душу брать. Человека убивать… — посетовала в разговоре с журналистом КП-Новосибирск мать погибшего.

Ее сын освободился буквально за пару дней до своей гибели .За его плечами 10 условных судимостей за кражи, грабежи. Вынося 11-й приговор, жалеть рецидивиста не стали — лишили свободы на пять лет, выпустили раньше. Оказалось, пока тот коротал срок, его сверстники вынашивали план мести.

— Детские обиды это были, — не вдаваясь в подробности, пояснила мама погибшего.

За что именно парни мстили своему знакомому по школе и почему учинили кровавую бойню, они рассказали в суде:

— В обосновании мотива указали на наличие неприязненных отношений к пострадавшему, вследствие совершения последним в отношении каждого из них в малолетнем возрасте действий сексуального характера, — обтекаемо говорится в тексте приговора.

За умышленное убийство группой лиц по предварительному сговору подсудимым в итоге дали по 11 лет строго режима. Но слов раскаяния мать погибшего так и не услышала.

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