Мужчина нашел жену с помощью профайлинга, сходив на 500 свиданий

Мужчина нашел жену с помощью профайлинга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирец Роман Беспалов* всегда считал себя скромным парнем. Чтобы избавиться от этого «недуга», он сначала прокачал уверенность, а потом прошел курсы по профайлингу. Эта наука помогает определять характер собеседника и прогнозировать его поведение по мимике, жестам, одежде. Научившись быстро изучать девушек по одному взгляду, Роман начал перебирать варианты и сильно увлекся. Как он утверждает, на его счету полтысячи свиданий. Как он не заблудился в густом лесу красавиц и все-таки нашел ту самую - в материале КП-Новосибирск.

ИЗ СТЕСНЯШКИ В ЛОВЕЛАСА

Сейчас Роману 38 лет, он владеет небольшим бизнесом по сдаче в аренду серверов. Глядя на этого уверенного и спокойного мужчину, сложно сказать, что 12 лет назад он боялся и слово сказать незнакомке.

- Еще в подростковом возрасте я принял решение: не пить, не курить, интим - только после свадьбы. Мне было 24 года, я был не уверен в себе. Моя первая девушка и стала моей первой женой. На тот момент опыта общения с противоположным полом у меня не было. Мы развелись через 5 лет, - рассказал КП-Новосибирск Роман. - После брака я понял, что мне нужно больше информации о том, кто такие девушки, как строить отношения, как можно знакомиться.

На помощь Роману пришли курсы по уверенности в себе. 29-летний молодой человек не понимал, что его ждет впереди. Гуру заставили выйти из зоны комфорта.

- Моим первым заданием было подойти к 50 девушкам на улице, поздороваться с ними, возможно сделать комплимент. Сначала я делал это с наставником, а потом - сам. У меня душа в пятки уходила, я потел, голос садился, - признается мужчина.

Ответная реакция девушек придавала Роману сил, и с каждым разом он заговаривал с девушками смелее.

- После курсов у меня произошел резкий скачок. Моя уверенность наложила отпечаток на все сферы моей жизни. Я сменил имидж, перестал экономить на себе, на работе появился рост, - перечисляет новосибирец. - После я прошел курсы по профайлингу. Они научили меня быстро разбираться в людях. Мне было достаточно нескольких секунд, чтобы понять, как начать говорить с человеком.

ВСТРЕЧАЛ ПО МОРЩИНКАМ И УЛЫБКЕ

Профайлинг доступен многим. В основе лежат приемы, которые используют спецслужбы, например, чтобы выявить потенциального дебошира среди пассажиров самолета. Говоря простым языком, профайлер может по одежде, жестам, мимике, ответам на несложные вопросы узнать суть собеседника - характер, темперамент. Профи может даже спрогнозировать, как поведет себя собеседник в случае того или иного конфликта. Сегодня эти курсы полезны для кадровиков, управленцев, бизнесменов. Роман же решил применить новые знания в поисках будущей жены.

Теперь, когда он видел девушку и сразу все ее плюсы и минусы, он мог не тратить время на длительные ухаживания. Если что-то не устраивало - шел дальше. Образ в голове был четкий. Роман искал спокойную девушку, которая в то же время будет готова развиваться вместе с ним. Любительницы тусовок или трудоголики отсеивались сразу.

- Я смотрел на все. К примеру, мимические морщины показывают, какие эмоции чаще всего испытывает девушка: смеется, плачет или злится. Яркий макияж, яркая одежда - как раз тот тип, который мне не подходит, -уточняет Роман.

В поисках идеала мужчина знакомился с девушками на улицах, в метро, кафе, автобусах, кинотеатрах.

- Первые 100 свиданий были для оттачивания навыка. Я учился быстро налаживать коммуникацию, проверял свои предположения. Один из минусов моего метода: я шел, говорил с одной девушкой, а взглядом цеплялся за другую. Когда понимал, что между нами ничего не получится, то прощался и шел к другой, - объясняет логику своих действий Роман.

Телефонная книжка Ромы была мечтой Казановы. Она ломилась от номеров прекрасных дам, а мужчине оставалось только выбрать время для встречи.

- Было такое, что на свидания у меня уходило по 15 минут. Однажды я сидел в кафе, и случился курьез. Одна девушка еще не ушла, а вторая подошла и ждала встречи. Получилось неловко, - улыбается новосибирец. - Но я всем честно говорил, что ищу будущую жену, а сейчас мы просто общаемся и узнаем друг друга.

В общей сложности мужчина провел около 500 свиданий.

ПАСТЕЛЬНЫЕ ТОНА И ПРОВОКАЦИЯ

Свою жену Роман нашел на сайте знакомств. Он помнит, что, уже посмотрев фотографии, понял: вот она, будущая жена, хранительница очага, «тихая гавань».

- Я посмотрел на нее и сразу увидел потенциал отношений. Во время нашего общения уверенность окрепла. Мне потребовалось несколько свиданий, чтобы я убедился в своем выборе. После третьего свидания я дал ей ключи от квартиры, - вспоминает мужчина. - Помню, меня покорила ее строгая одежда в пастельных тонах. Все, что я предполагал о ее характере, в итоге подтвердилось: уравновешенная, спокойная, с чувством юмора, обожает котов и не против готовки, уборки, глажки.

Роман проверял свою жену. Порой создавал небольшие конфликтные ситуации, чтобы узнать, как избранница отреагирует.

Через пару месяцев после знакомства девушка забеременела, и влюбленные расписались. Сейчас их дочке 2,5 года.

- Я рад, что познакомился с профайлингом. Он помог мне не только в отношениях, но и в жизни. Например, с будущими партнерами по бизнесу с его помощью выстраиваю отношения, ищу подход, - говорит Роман. - Кстати, жене я рассказал о том, что занимаюсь профайлингом. Она не разозлилась, а наоборот, тоже решила пройти этот курс.

Роман уверен, что в своей женщине не ошибся и они гладко пройдут все будущие этапы отношений, состарившись вместе.

Мы не удержались и все-таки спросили:

- Роман, а как же любовь? Вы в нее вообще верите? Разряд от первого взгляда хоть когда-то испытывали?

- В любовь верю, а с первого взгляда - тем более. Ведь у нас с женой все только по этому чувству - по любви, - подытоживает новосибирец.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

КП-Новосибирск спросила мнение профайлера Алены Маховой, насколько корректно использовать этот метод при выборе своей второй половинки.

- То, что ваш герой провел так много свиданий, говорит о том, что он реально использовал метод профайлинга и не доверялся ощущениям или так называемым вибрациям души. Пройденные курсы в этом случае несут как плюсы, так и минусы. Грубо говоря, знания помогают понять, врет ли партнер, признаваясь в любви, - прокомментировала КП-Новосибирск Алена Махова. - Но минус в том, что сам процесс узнавания происходит слишком быстро. Помните, Шрек говорил, что он, как лук, многослойный? Узнавание человека, чтение его личности как книги - постепенный процесс, который привязывает людей друг к другу, укрепляя психологическую близость. Ну и конечно, если бы профайлинг помогал выбрать того самого, то все стоящие эксперты были бы счастливы в браках. А статистика другая. Этим спецам даже тяжелее найти себе пару, испытывая профдеформацию и некую фрустрацию (разочарование). Профессионал видит все минусы и плюсы человека сразу и не дает ему шанса сделать себя счастливым. В нашем случае пожелаем парню удачи и счастья. Будем считать, он благодаря такому эксперименту нашел свое счастье.

* Имя изменено по просьбе героя.

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