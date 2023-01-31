Что произошло в Новосибирске в ночь на 31 января 2023 года: последние новости

Сообщаем главные новости Новосибирска. Фото: стоп-кадр/предоставлено Марией Исаевой.

Новосибирская школьница завалила грабителя, который хотел отобрать у нее сотовый телефон. Девочка возвращалась домой, и на автобусной остановке на нее напал грабитель. Мужчина отобрал у школьницы телефон, но та мертвой хваткой вцепилась ему в ногу и применила болевой прием. Грабитель в страхе сбежал, а телефон выкинул в снег.

Три коня без всадников проскакали между поселком Ложок и новосибирским Академгородком, по пути сбив автомобиль. Водитель выложил в соцсетях видео бегущих через пару минут после ДТП коней и попросил помочь найти хозяина животных. В момент налета из автомобиля выходил его 11-летний сын Кирилл, который чудом остался цел.

Таксист из Новосибирска 44-летний Роман Скорин спас 80-летнюю пенсионерку от аферистов. Мошенники хотели получить от пожилой женщины деньги. «Заботливые» люди даже вызвали ей машину, чтобы она поздно вечером доехала до банкомата и сняла со счета отложенную заначку.

В Новосибирске последние несколько дней выдались на редкость снежными. По словам синоптиков, такого снегопада в городе за сто лет. 23 и 28 января было зафиксировано наибольшее количество осадков. Предыдущий рекорд был установлен в 1926 году. Тогда на улицы выпало 7, 3 миллиметра снега. В минувшую субботу этот же показатель составил 14 миллиметров.

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