Изучаем данные разных погодных сервисов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зима в начале 2023 года выдалась очень контрастной. В Новосибирской области температура то понижалась до -40, а то и до -50, то повышалась до нуля. А какой будет погода весной в Новосибирске 2023?

По среднесрочному прогнозу «Яндекс.Погоды», март будет относительно теплым, уже в конце месяца температуры станут плюсовыми. В среднем в первые 20 дней марта ожидается -4… -9, а в последней трети - от 0 до +3. Большую часть времени будет идти снег, во время оттепели - мокрый снег и дождь.

В апреле ночные заморозки окончательно прекратятся. Второй весенний месяц порадует теплом: в первой декаде будет около +2… +7, во второй +6… +11, а в третьей потеплеет до +12… +15. Полмесяца будут идти дожди, но в последних числах сибиряков порадуют ясные дни.

В мае «Яндекс.Погода» обещает стабильную температуру около +13… +18 с большим числом солнечных дней и редкими дождями.

У сайта «Ну и погода» прогнозы гораздо контрастнее. По его данным, в первые 10 дней марта температура будет колебаться от -11 до 0. В этот период часто будут идти снегопады. В середине месяца потеплеет до +1… +3. Начнутся дожди, но в последнюю неделю вновь вернется зимняя стужа с похолоданием до -8.

В апреле термометр будет показывать строго выше нуля, и в первые дни апреля будет еще не очень тепло, всего около +3… +7, но потом температура повысится до +10… +15. Однако качелей не избежать: во второй половине месяца сервис обещает и внезапно летнее тепло до +22 и похолодание до +5. В апреле гораздо чаще будет светить солнце, чем лить дождь.

А в мае может быть жарче, чем в июле. Причем уже во время каникул ожидается повышение до +29! Далее будут редкие дни, когда придется снова накинуть куртки: 13 мая сервис обещает похолодание до +8. Но в целом в оставшийся месяц можно греться на солнышке, температура будет доходить до +20… +25.

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