В международном центре имплантации зубов в Новосибирске принимают сложных пациентов и занимаются научной деятельностью

Стаж главного врача iDENT Михаила Тодера - 35 лет, 20 из которых он практиковал в ведущей стоматологической клинике Израиля. Фото: Клиника iDENT

Международный центр имплантологии iDENT работает в Новосибирске с 2011 года. Знания, опыт врачей и возможности центра позволяют решать практически любые задачи в имплантологии. В iDENT помогают пациентам, которым отказано в дентальной имплантации, в том числе по причине высокой степени атрофии челюстной костной ткани.

ВОЗВРАЩАЯ НАДЕЖДУ

Дентальная имплантация имеет противопоказания по ряду причин, одна из них - недостаток костной ткани. В такой и других сложных ситуациях специалисты iDENT готовы прийти на помощь. Врачи iDENT не считают такие случаи безнадежными. Они одними из первых в Восточной Европе освоили и внедрили скуловую имплантацию и протезирование по протоколу немедленной нагрузки без костной пластики, когда пациент может пользоваться новыми зубами уже на следующий день после имплантации.

Важным и приятным для пациентов моментом является фиксация цены в договоре. Стоимость плана лечения просчитывают после диагностики на первичной бесплатной консультации.

Вся команда iDENT нацелена на непрерывный профессиональный рост. Фото: Клиника iDENT

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ - ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

В международном центре имплантологии особое внимание уделяют подбору специалистов и их профессиональному развитию. Стаж главного врача клиники Михаила Тодера - 35 лет, 20 из которых он практиковал в ведущей стоматологической клинике Израиля. Под наставничеством главного врача молодые специалисты центра Ольга Ковальчук и Арут Оганисян успешно овладевают сложными методиками имплантации и хирургии, помогают пациентам вернуть улыбку в короткие сроки и с максимальным комфортом во время лечения.

Подтверждением того, что вся команда iDENT нацелена на рост, является постоянное повышение квалификации специалистов и их активное участие в научной медицинской деятельности. Так, в прошлом году ученику Михаила Тодера практикующему хирургу-имплантологу iDENT Александру Шевеле присудили ученую степень доктора медицинских наук, еще несколько врачей iDENT уже на финишной прямой по защите своих кандидатских работ.

В iDENT пациентам помогают вернуть улыбку в короткие сроки и с максимальным комфортом во время лечения. Фото: Клиника iDENT

В 2022 году благодаря внедрению передовых технологий и многолетнему опыту команды Международный центр имплантологии iDENT стал клинической базой кафедры хирургической стоматологии, стоматологической имплантации и челюстно-лицевой хирургии Новосибирского государственного медицинского университета. В центре считают важным не только помогать пациентам, но и делиться накопленными знаниями. Теперь узнать об особенностях проведения сложных операций и актуальных методах в имплантологии студенты медвуза могут напрямую от практикующих врачей iDENT.

Отказали в имплантации? Мы знаем, как помочь даже в самых безнадежных случаях. Получить консультацию хирурга-имплантолога и узнать больше о протоколах имплантации можно в Международном центре имплантологии iDENT.

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Тел. (383) 383-57-08

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