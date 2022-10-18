В Новосибирске прошел финал конкурса «СтудАктив»

Основная цель конкурса – создать комфортные условия для развития и самореализации студентов. Фото: Министерство региональной политики НСО

Новосибирское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия «Единой России» 16 октября 2022 года в 12.00 на базе центра «Мой Бизнес» провело финал регионального конкурса по созданию студенческих мультиформатных пространств - коворкингов «СтудАктив».

ОСОБЕННОСТИ КОНКУРСА

Основная цель конкурса - создание комфортных условий для развития и самореализации студенческой молодежи. Данный конкурс способствует интеллектуальному и творческому развитию участников, развитию навыков и умений проектной деятельности, формированию гражданской ответственности у молодежи, а также стимулирует интерес студентов к изучению сферы информационных технологий.

Конкурс «СтудАктив» проводится в три этапа. Фото: Министерство региональной политики НСО

Конкурс «СтудАктив» проводился в три этапа. На заочном этапе студенты со всей Новосибирской области на протяжении месяца создавали уникальные дизайн-проекты своих будущих коворкингов, составляли необходимых список материалов и мебели, планировали мероприятия, которые они будут проводить в своих пространствах. Вторым этапом конкурса стало народное голосование, где каждая команда в формате видеоролика представила ответ на вопрос: почему в общежитии его образовательного учреждения должно быть создано мультиформатное пространство - коворкинг?

В России первый коворкинг открылся в 2008 году в Екатеринбурге. Позже подобные коворкинги появились в Санкт-Петербурге, Москве, Кирове, Новосибирске и других крупных городах. В нашем городе один из уютных коворкингов для начинающих предпринимателей работает как раз в центре «Мой Бизнес». А самый большой коворкинг в России под названием «Рабочая станция Plaza» открылся в апреле 2016 года в Москве.

На заочном этапе на протяжении месяца студенты создавали дизайн-проекты своих будущих коворкингов. Фото: Министерство региональной политики НСО

ЛУЧШИМ ПРОЕКТАМ - ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Третий этап проводился в очном формате - проходила защита дизайн-проектов. Два лучших проекта получили грантовую поддержку в размере 100 000 рублей и 200 000 рублей на развитие коворкингов. В финале встретились семь команд от высших и средних специальных образовательных учреждений, чтобы побороться за победу. Финалистами «СтудАктива» стали следующие учебные заведения: Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирский государственный аграрный университет, Новосибирский колледж легкой промышленности, Сибирский государственный университет водного транспорта, Сузунский филиал Маслянинского аграрного колледжа, Новосибирский государственный университет экономики и управления, Новосибирский профессионально-педагогический колледж.

По результатам конкурса поддержку получили следующие организации:

• НГАУ - сертификат на 200 000 рублей;

• СГУВТ - сертификат на 100 000 рублей.

Региональный конкурс проходит в рамках проекта «Команда развития региона» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

В финале встретятся 7 команд от высших и средне-специальных образовательных учреждений. Фото: Министерство региональной политики НСО

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»

«СтудАктив» - это не единственное мероприятие, которое проводит «Молодая гвардия» в рамках проекта.

Также участников ждет «Школа парламентаризма» - образовательный проект, направленный на вовлечение молодежи в общественно-политическую деятельность и подготовку лучших выпускников к должности помощника депутата на разных уровнях. Участники школы ознакомятся с работой органов власти, встретятся с представителями исполнительной, законодательной и представительной власти, изучат механизмы их работы. Также ребята приобретут ораторские, лидерские и коммуникативные навыки, необходимые для построения успешной карьеры.

В рамках образовательного курса «Школа блогера» молодежь приобретет навыки фото- и видеосъемки, монтажа роликов и их продвижения, а также получит знания о том, как и где искать материалы для роликов.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.