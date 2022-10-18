Новосибирская аптечная сеть помогла собрать аптечки для солдат

Студенты-волонтеры вместе с работниками Муниципальной аптеки укомплектовывали посылки с медикаментами. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Студенты-волонтеры, работники аптечной сети всего за сутки собрали и проверили 6500 тактических аптечек. Они состоят из 18 позиций - это минимум, который должен быть у бойца под рукой: медицинский жгут-турникет, перевязочные пакеты, противоожоговые средства, антибиотики, обезболивающие, противошоковые средства и др.

- Муниципальная аптечная сеть выполнила поставленную задачу в кратчайшие сроки. Нами был полностью задействован штат производственной аптеки № 279 и добровольцы - сотрудники других филиалов и офиса аптечной сети, студенты медицинского колледжа Новосибирска - всего 40 человек, - рассказала, как формировались тактические аптечки, начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева.

Собрать аптечки городу помогла новосибирская фармацевтическая компания. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Большую помощь в формировании аптечек оказала новосибирская фармацевтическая кампания Renewal, предоставившая часть медикаментов безвозмездно. Кроме того, компания с начала специальной военной операции снабжает лекарственными препаратами лечебно-профилактические учреждения и фельдшерско-акушерские пункты Донецкой и Луганской народных республик.

- Сегодня Вооруженные силы России выполняют трудные боевые задачи на рубежах нашей страны. Главная задача тех, кто находится в тылу, - обеспечить бесперебойную поддержку наших бойцов, в первую очередь это касается медикаментов и специальных медицинских средств, - отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»