Что произошло в Новосибирске в ночь на 18 октября 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости на 18 октября. Фото: «Лиза Алерт».

Двоюродная сестра пропавшего 3 года назад Артема Богачева узнала, где похоронили брата. Напомним, тело Артема нашли еще летом под землей в мешке из-под сахара в СНТ «Боровинка» Ордынского района Новосибирской области.

Экс-глава комитета рекламы Новосибирска Дмитрий Лобыня не смог смягчить приговор за получение взяток. Его приговорили к 5 годам и 9 месяцам колонии строгого режима

В Новосибирске мама шестилетнего мальчика обвиняет воспитательницу в избиении ребенка. Сначала его забрали из группы с выбитым зубом, а потом - с синяком на ноге. О том, что случилось, мальчик сам рассказал родителям. Но воспитатель все отрицает

В ночь на 17 октября в поселке Горный Тогучинского района столкнулись и вспыхнули две фуры. Один из водителей умер прямо в авто, сгорев заживо.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber